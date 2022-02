https://ria.ru/20220223/muzykant-1774526192.html

В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер

ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, а также лидер группы Procol Harum Гэри Брукер скончался в возрасте 76 лет в Великобритании, говорится в заявлении на сайте группы."С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии. В возрасте 76 лет он проходил лечение от рака, но мирно скончался дома", - сказано в сообщении.Гэри Брукер родился в Великобритании в 1945 году, музыкальную карьеру начал в 60-х годах. Является основателем групп Paramaounts и Procol Harum, а также писал песни для Rhythm Kings. Среди известных песен Procol Harum часто называют A Whiter Shade of Pale, Something Following Me и Wish Me Well.

Дарья Буймова

