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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220223/muzykant-1774526192.html
В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер
В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер - РИА Новости, 23.02.2022
В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер
Британский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, а также лидер группы Procol Harum Гэри Брукер скончался в возрасте 76 лет в Великобритании, говорится в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:23
2022-02-23T13:23
культура
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, а также лидер группы Procol Harum Гэри Брукер скончался в возрасте 76 лет в Великобритании, говорится в заявлении на сайте группы."С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии. В возрасте 76 лет он проходил лечение от рака, но мирно скончался дома", - сказано в сообщении.Гэри Брукер родился в Великобритании в 1945 году, музыкальную карьеру начал в 60-х годах. Является основателем групп Paramaounts и Procol Harum, а также писал песни для Rhythm Kings. Среди известных песен Procol Harum часто называют A Whiter Shade of Pale, Something Following Me и Wish Me Well.
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великобритания, в мире
13:23 23.02.2022
 
В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер

В Британии умер лидер рок-группы Procol Harum Гэри Брукер

© AFP 2022 / Carl de SouzaБританский рок-музыкант и лидер группы Procol Harum Гэри Брукер
Британский рок-музыкант и лидер группы Procol Harum Гэри Брукер - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / Carl de Souza
Британский рок-музыкант и лидер группы Procol Harum Гэри Брукер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, а также лидер группы Procol Harum Гэри Брукер скончался в возрасте 76 лет в Великобритании, говорится в заявлении на сайте группы.
"С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии. В возрасте 76 лет он проходил лечение от рака, но мирно скончался дома", - сказано в сообщении.
Гэри Брукер родился в Великобритании в 1945 году, музыкальную карьеру начал в 60-х годах. Является основателем групп Paramaounts и Procol Harum, а также писал песни для Rhythm Kings. Среди известных песен Procol Harum часто называют A Whiter Shade of Pale, Something Following Me и Wish Me Well.
Американский рок-музыкант, автор и исполнитель песен Марк Ланеган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
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