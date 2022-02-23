https://ria.ru/20220223/muzykant-1774526192.html
В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер
В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер - РИА Новости, 23.02.2022
В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер
Британский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, а также лидер группы Procol Harum Гэри Брукер скончался в возрасте 76 лет в Великобритании, говорится в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:23
2022-02-23T13:23
2022-02-23T13:23
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ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, а также лидер группы Procol Harum Гэри Брукер скончался в возрасте 76 лет в Великобритании, говорится в заявлении на сайте группы."С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии. В возрасте 76 лет он проходил лечение от рака, но мирно скончался дома", - сказано в сообщении.Гэри Брукер родился в Великобритании в 1945 году, музыкальную карьеру начал в 60-х годах. Является основателем групп Paramaounts и Procol Harum, а также писал песни для Rhythm Kings. Среди известных песен Procol Harum часто называют A Whiter Shade of Pale, Something Following Me и Wish Me Well.
https://ria.ru/20220223/smert-1774485052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер
В Британии умер лидер рок-группы Procol Harum Гэри Брукер