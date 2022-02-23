https://ria.ru/20220223/murashko-1774511418.html

Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца после COVID-19

Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца после COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2022

Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца после COVID-19

До половины переболевших коронавирусом имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у пациентов с хроническими болезнями сердца и сосудов после COVID-19 РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:27

2022-02-23T11:27

2022-02-23T11:27

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

михаил мурашко

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. До половины переболевших коронавирусом имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у пациентов с хроническими болезнями сердца и сосудов после COVID-19 возрастает риск смертности до 5-7 раз, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."До 50% переболевших имеют проблемы сердечно-сосудистой системы. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся, в том числе, к осложнениям, связанным с тромбообразованием. Что очень важно, что риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до 5-7 раз", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он уточнил, что пациентам, у которых есть какие-то жалобы со стороны работы сердца, которые испытывают повышенную утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необходимо обратиться за медицинской помощью.По словам министра, в России на сегодняшний день доступна углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус, в случае необходимости врачи назначат лекарственные препараты.

https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774506645.html

https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774421525.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, коронавирус в россии, михаил мурашко