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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220223/murashko-1774511418.html
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца после COVID-19
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца после COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2022
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца после COVID-19
До половины переболевших коронавирусом имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у пациентов с хроническими болезнями сердца и сосудов после COVID-19 РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:27
2022-02-23T11:27
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
михаил мурашко
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. До половины переболевших коронавирусом имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у пациентов с хроническими болезнями сердца и сосудов после COVID-19 возрастает риск смертности до 5-7 раз, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."До 50% переболевших имеют проблемы сердечно-сосудистой системы. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся, в том числе, к осложнениям, связанным с тромбообразованием. Что очень важно, что риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до 5-7 раз", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он уточнил, что пациентам, у которых есть какие-то жалобы со стороны работы сердца, которые испытывают повышенную утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необходимо обратиться за медицинской помощью.По словам министра, в России на сегодняшний день доступна углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус, в случае необходимости врачи назначат лекарственные препараты.
https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774506645.html
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774421525.html
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общество, россия, коронавирус в россии, михаил мурашко
11:27 23.02.2022
 
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца после COVID-19

Глава Минздрава Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца после COVID-19

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. До половины переболевших коронавирусом имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у пациентов с хроническими болезнями сердца и сосудов после COVID-19 возрастает риск смертности до 5-7 раз, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"До 50% переболевших имеют проблемы сердечно-сосудистой системы. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся, в том числе, к осложнениям, связанным с тромбообразованием. Что очень важно, что риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до 5-7 раз", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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Он уточнил, что пациентам, у которых есть какие-то жалобы со стороны работы сердца, которые испытывают повышенную утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необходимо обратиться за медицинской помощью.
По словам министра, в России на сегодняшний день доступна углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус, в случае необходимости врачи назначат лекарственные препараты.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус в РоссииМихаил Мурашко
 
 
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