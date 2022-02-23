https://ria.ru/20220223/miroporyadok-1774544071.html

Россия похоронила западный миропорядок

Daily Telegraph: Россия похоронила западный миропорядок - РИА Новости, 23.02.2022

Россия похоронила западный миропорядок

Западная концепция, предполагавшая приход либеральной демократии во все страны мира, провалилась из-за различных кризисов, последним из которых был украинский,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:33

2022-02-23T15:33

2022-02-23T20:47

в мире

россия

украина

евросоюз

сша

нато

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Западная концепция, предполагавшая приход либеральной демократии во все страны мира, провалилась из-за различных кризисов, последним из которых был украинский, пишет обозреватель Daily Telegraph Шерил Джакобс."Англо-американская идея свободы, которая вдохновляла Запад большую часть XX века, подходит к жалкому концу", — написала автор.Она заявила, что раньше западные элиты чувствовали себя уверенно и выступали единым фронтом за "свободу", сейчас же они разделены и подорваны. Об этом, по словам Джакобс, свидетельствует отказ Запада помочь Украине: в частности, США решили не отправлять туда войска, а поставки ракет и истребителей сочли запоздалыми. Обозреватель назвала Запад истощенным и разбитым, не желающим воевать и неспособным "наказать" Россию."Последствия не просто катастрофичны для Украины — они грозят потрясениями для всего мира", — считает автор.По ее мнению, Запад постепенно отказывается от лидирующей роли, предполагающей интеграцию всего мира в либерализм. Эта идея провалилась еще во времена войны в Ираке, а Украина подтвердила это. Однако катастрофа гораздо глубже, добавила Джакобс."Полная эйфории вера в силу глобализации также закончилась кризисом веры", — написала она.Так, пандемия показала слабость цепочек оперативных поставок товаров, а возможность получать энергоресурсы от развивающихся стран и России сделала Европу зависимой от них.Журналистка обвинила Россию во вложении "грязных денег" в западную экономику и заявила, что в Кремле смеются над претензиями Евросоюза на геополитическую роль. Китай, по словам Джакобс, планирует уничтожить западные ценности изнутри."Можно надеяться лишь на то, что украинское фиаско разбудит западные элиты. <…> Одно мы точно знаем: Украина — это <…> лишь первое землетрясение вследствие начала движения мировых тектонических плит", — подытожила обозреватель.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.В понедельник вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.

https://ria.ru/20220220/kozyr-1773889636.html

https://ria.ru/20220217/germaniya-1773416096.html

https://ria.ru/20220216/bayden-1773218617.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, украина, евросоюз, сша, нато