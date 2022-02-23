15:33 23.02.2022 (обновлено: 20:47 23.02.2022)
Daily Telegraph: Россия похоронила западный миропорядок
Обозреватель Daily Telegraph Джакобс заявила о смерти западного миропорядка из-за Украины
Московский Кремль
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Западная концепция, предполагавшая приход либеральной демократии во все страны мира, провалилась из-за различных кризисов, последним из которых был украинский, пишет обозреватель Daily Telegraph Шерил Джакобс.
"Англо-американская идея свободы, которая вдохновляла Запад большую часть XX века, подходит к жалкому концу", — написала автор.
Она заявила, что раньше западные элиты чувствовали себя уверенно и выступали единым фронтом за "свободу", сейчас же они разделены и подорваны. Об этом, по словам Джакобс, свидетельствует отказ Запада помочь Украине: в частности, США решили не отправлять туда войска, а поставки ракет и истребителей сочли запоздалыми. Обозреватель назвала Запад истощенным и разбитым, не желающим воевать и неспособным "наказать" Россию.
"Последствия не просто катастрофичны для Украины — они грозят потрясениями для всего мира", — считает автор.
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По ее мнению, Запад постепенно отказывается от лидирующей роли, предполагающей интеграцию всего мира в либерализм. Эта идея провалилась еще во времена войны в Ираке, а Украина подтвердила это. Однако катастрофа гораздо глубже, добавила Джакобс.
"Полная эйфории вера в силу глобализации также закончилась кризисом веры", — написала она.
Так, пандемия показала слабость цепочек оперативных поставок товаров, а возможность получать энергоресурсы от развивающихся стран и России сделала Европу зависимой от них.
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"Можно надеяться лишь на то, что украинское фиаско разбудит западные элиты. <…> Одно мы точно знаем: Украина — это <…> лишь первое землетрясение вследствие начала движения мировых тектонических плит", — подытожила обозреватель.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.
В понедельник вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
Опубликовано: Давид Андриясов