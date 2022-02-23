00:45 23.02.2022 (обновлено: 09:25 23.02.2022)
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны украинских силовиков
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Двое мирных жителей ЛНР погибли при обстреле со стороны украинских силовиков, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 23.35 вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня, на направлении населенный пункт Золотое-4 — населенный пункт Березовское, применив ПТРК (1 ПТУР), в результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло двое мирных жителей республики", — говорится в заявлении.
Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.
Опубликовано: Никита Стома