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В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.02.2022

В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

Двое мирных жителей ЛНР погибли при обстреле со стороны украинских силовиков, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:45

2022-02-23T00:45

2022-02-23T09:25

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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Двое мирных жителей ЛНР погибли при обстреле со стороны украинских силовиков, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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