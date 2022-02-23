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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/mirnye-1774472759.html
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.02.2022
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ
Двое мирных жителей ЛНР погибли при обстреле со стороны украинских силовиков, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:45
2022-02-23T09:25
в мире
луганская народная республика
луганск
донбасс
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Двое мирных жителей ЛНР погибли при обстреле со стороны украинских силовиков, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганская народная республика, луганск, донбасс, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии
00:45 23.02.2022 (обновлено: 09:25 23.02.2022)
 
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Двое мирных жителей ЛНР погибли при обстреле со стороны украинских силовиков, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 23.35 вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня, на направлении населенный пункт Золотое-4 — населенный пункт Березовское, применив ПТРК (1 ПТУР), в результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло двое мирных жителей республики", — говорится в заявлении.

Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскДонбассВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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