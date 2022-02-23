https://ria.ru/20220223/milliardery-1774518191.html

Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось

Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось - РИА Новости, 23.02.2022

Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось

Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 32 миллиарда долларов, а больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:20

2022-02-23T12:20

2022-02-23T16:26

экономика

виктор вексельберг

роман абрамович

леонид михельсон

россия

новолипецкий металлургический комбинат

металлоинвест

мегафон

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 32 миллиарда долларов, а больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", он стал беднее на 6,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 гражданина России. А общая сумма денег российских миллиардеров из этого списка составляет на 23 февраля 342,74 миллиарда долларов.Самый богатый человек России сейчас — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 1,18 миллиарда долларов, и его состояние насчитывает 29,7 миллиарда. Также заметно уменьшилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — на 1,24 миллиарда долларов, до 27,6 миллиарда. Он занимает второе место в рейтинге. Третье место в списке занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 1,3 миллиарда, до 26,7 миллиарда долларов.Один из основных "неудачников" — совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который еще на 1 февраля возглавлял это список, а сейчас оказался четвертым, поскольку его состояние сократилось сразу на 6,23 миллиарда долларов, до 26,2 миллиарда. На пятом месте находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — с начала года его состояние даже выросло на 329 миллионов долларов, сейчас оно на уровне 21,6 миллиарда. Шестой в списке — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 3,48 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.Седьмое место занимает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 963 миллиона долларов, до 18,4 миллиарда. На восьмом месте — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 1,04 миллиарда долларов и составило 17,4 миллиарда.Девятым в списке стал Геннадий Тимченко, его состояние упало больше всех — на 6,47 миллиарда долларов — и составило 16 миллиардов. А десятку лидеров рейтинга замыкает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние с начала года уменьшилось на 2,58 миллиарда долларов и составило 15,4 миллиарда.

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766977101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/bogachi-1766491952.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, виктор вексельберг, роман абрамович, леонид михельсон, россия, новолипецкий металлургический комбинат, металлоинвест, мегафон