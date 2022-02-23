Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/milliardery-1774518191.html
Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось
Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось - РИА Новости, 23.02.2022
Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось
Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 32 миллиарда долларов, а больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:20
2022-02-23T16:26
экономика
виктор вексельберг
роман абрамович
леонид михельсон
россия
новолипецкий металлургический комбинат
металлоинвест
мегафон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 32 миллиарда долларов, а больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", он стал беднее на 6,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 гражданина России. А общая сумма денег российских миллиардеров из этого списка составляет на 23 февраля 342,74 миллиарда долларов.Самый богатый человек России сейчас — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 1,18 миллиарда долларов, и его состояние насчитывает 29,7 миллиарда. Также заметно уменьшилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — на 1,24 миллиарда долларов, до 27,6 миллиарда. Он занимает второе место в рейтинге. Третье место в списке занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 1,3 миллиарда, до 26,7 миллиарда долларов.Один из основных "неудачников" — совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который еще на 1 февраля возглавлял это список, а сейчас оказался четвертым, поскольку его состояние сократилось сразу на 6,23 миллиарда долларов, до 26,2 миллиарда. На пятом месте находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — с начала года его состояние даже выросло на 329 миллионов долларов, сейчас оно на уровне 21,6 миллиарда. Шестой в списке — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 3,48 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.Седьмое место занимает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 963 миллиона долларов, до 18,4 миллиарда. На восьмом месте — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 1,04 миллиарда долларов и составило 17,4 миллиарда.Девятым в списке стал Геннадий Тимченко, его состояние упало больше всех — на 6,47 миллиарда долларов — и составило 16 миллиардов. А десятку лидеров рейтинга замыкает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние с начала года уменьшилось на 2,58 миллиарда долларов и составило 15,4 миллиарда.
https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766977101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220103/bogachi-1766491952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, виктор вексельберг, роман абрамович, леонид михельсон, россия, новолипецкий металлургический комбинат, металлоинвест, мегафон
12:20 23.02.2022 (обновлено: 16:26 23.02.2022)
 
Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось

Состояние российских миллиардеров с начала года уменьшилось почти на 32 миллиарда долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 32 миллиарда долларов, а больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", он стал беднее на 6,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 гражданина России. А общая сумма денег российских миллиардеров из этого списка составляет на 23 февраля 342,74 миллиарда долларов.
Мужчина проходит мимо сгоревшего автомобиля в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 17:15Беспорядки в Казахстане
Миллиардеры в Казахстане потеряли деньги из-за беспорядков
Самый богатый человек России сейчас — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 1,18 миллиарда долларов, и его состояние насчитывает 29,7 миллиарда. Также заметно уменьшилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — на 1,24 миллиарда долларов, до 27,6 миллиарда. Он занимает второе место в рейтинге. Третье место в списке занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 1,3 миллиарда, до 26,7 миллиарда долларов.
Один из основных "неудачников" — совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который еще на 1 февраля возглавлял это список, а сейчас оказался четвертым, поскольку его состояние сократилось сразу на 6,23 миллиарда долларов, до 26,2 миллиарда. На пятом месте находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — с начала года его состояние даже выросло на 329 миллионов долларов, сейчас оно на уровне 21,6 миллиарда. Шестой в списке — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 3,48 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.
Седьмое место занимает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 963 миллиона долларов, до 18,4 миллиарда. На восьмом месте — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 1,04 миллиарда долларов и составило 17,4 миллиарда.
Девятым в списке стал Геннадий Тимченко, его состояние упало больше всех — на 6,47 миллиарда долларов — и составило 16 миллиардов. А десятку лидеров рейтинга замыкает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние с начала года уменьшилось на 2,58 миллиарда долларов и составило 15,4 миллиарда.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 16:27В мире
Российские миллиардеры за прошлый год стали богаче на 56,2 млрд долларов
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаВиктор ВексельбергРоман АбрамовичЛеонид МихельсонРоссияНоволипецкий металлургический комбинатМеталлоинвестМегафон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала