https://ria.ru/20220223/migranty-1774517954.html
В СК предложили проводить проверки в местах массового скопления мигрантов
В СК предложили проводить проверки в местах массового скопления мигрантов - РИА Новости, 23.02.2022
В СК предложили проводить проверки в местах массового скопления мигрантов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил усилить контроль за миграционным процессом и систематически проводить... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:17
2022-02-23T12:17
2022-02-23T12:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
снг
александр бастрыкин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил усилить контроль за миграционным процессом и систематически проводить оперативно-профилактические мероприятия в местах массового проживания иностранцев, сообщает пресс-служба СК.Об этом Бастрыкин заявил, выступая на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."Председатель СК России в ходе заседания также отметил проблему возрастающей преступности мигрантов в последние годы. По его словам, агрессия приезжих связана с дезадаптацией к российскому менталитету, ненадлежащей организацией работодателями социально-бытовых условий их пребывания. Неблагоприятной миграционной обстановке также способствует и нелегальное проникновение в страну иностранцев", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняется в сообщении, Бастрыкин акцентировал внимание на росте происшествий с участием граждан из центральноазиатских стран СНГ и высоком риске появления среди них криминальных элементов."Руководитель ведомства предложил усилить контроль за миграционным процессом и систематически проводить оперативно-профилактические мероприятия в местах массового проживания мигрантов с целью выявить незаконно находящихся на территории страны граждан, а также запрещенные предметы и вещества", - поясняется в сообщении.Для этой работы СК имеет уже налаженное взаимодействие с другими ведомствами, отмечается в релизе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), снг, александр бастрыкин
В СК предложили проводить проверки в местах массового скопления мигрантов
Глава СК Бастрыкин предложил проводить проверки в местах массового скопления мигрантов
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил усилить контроль за миграционным процессом и систематически проводить оперативно-профилактические мероприятия в местах массового проживания иностранцев, сообщает пресс-служба СК.
Об этом Бастрыкин заявил, выступая на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
"Председатель СК России
в ходе заседания также отметил проблему возрастающей преступности мигрантов в последние годы. По его словам, агрессия приезжих связана с дезадаптацией к российскому менталитету, ненадлежащей организацией работодателями социально-бытовых условий их пребывания. Неблагоприятной миграционной обстановке также способствует и нелегальное проникновение в страну иностранцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется в сообщении, Бастрыкин акцентировал внимание на росте происшествий с участием граждан из центральноазиатских стран СНГ
и высоком риске появления среди них криминальных элементов.
"Руководитель ведомства предложил усилить контроль за миграционным процессом и систематически проводить оперативно-профилактические мероприятия в местах массового проживания мигрантов с целью выявить незаконно находящихся на территории страны граждан, а также запрещенные предметы и вещества", - поясняется в сообщении.
Для этой работы СК имеет уже налаженное взаимодействие с другими ведомствами, отмечается в релизе.