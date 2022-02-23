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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/mchs-1774496129.html
В МЧС заявили о готовности отреагировать на изменения обстановки в Донбассе
В МЧС заявили о готовности отреагировать на изменения обстановки в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022
В МЧС заявили о готовности отреагировать на изменения обстановки в Донбассе
МЧС России готово отреагировать на любые изменения обстановки по Донбассу, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:19
2022-02-23T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
признание днр и лнр в россии
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. МЧС России готово отреагировать на любые изменения обстановки по Донбассу, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Даже если оперативная обстановка изменится в худшую сторону, у нас все равно существует "план Б". Так что мы приступим к реализации любых вводных", - сказал он журналистам в среду.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
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Влада Копылова
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ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, александр чуприян
09:19 23.02.2022 (обновлено: 09:53 23.02.2022)
 
В МЧС заявили о готовности отреагировать на изменения обстановки в Донбассе

И.о. главы МЧС Чуприян: ведомство готово отреагировать на изменения обстановки в Донбассе

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время встречи жителей Донбасса на железнодорожном вокзале Воронеж-1
Сотрудники МЧС РФ во время встречи жителей Донбасса на железнодорожном вокзале Воронеж-1 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Сотрудники МЧС РФ во время встречи жителей Донбасса на железнодорожном вокзале Воронеж-1
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. МЧС России готово отреагировать на любые изменения обстановки по Донбассу, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Даже если оперативная обстановка изменится в худшую сторону, у нас все равно существует "план Б". Так что мы приступим к реализации любых вводных", - сказал он журналистам в среду.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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"Националисты пьют шампанское". Как на Украине восприняли признание ЛДНР
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлександр Чуприян
 
 
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