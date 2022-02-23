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В МЧС заявили о готовности отреагировать на изменения обстановки в Донбассе

В МЧС заявили о готовности отреагировать на изменения обстановки в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022

В МЧС заявили о готовности отреагировать на изменения обстановки в Донбассе

МЧС России готово отреагировать на любые изменения обстановки по Донбассу, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:19

2022-02-23T09:19

2022-02-23T09:53

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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донецкая народная республика

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. МЧС России готово отреагировать на любые изменения обстановки по Донбассу, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Даже если оперативная обстановка изменится в худшую сторону, у нас все равно существует "план Б". Так что мы приступим к реализации любых вводных", - сказал он журналистам в среду.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, александр чуприян