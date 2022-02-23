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ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная, заявили в ЛНР
ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная, заявили в ЛНР
Украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:19
2022-02-23T14:53
в мире
ситуация в днр и лнр
лнр
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны", — сказал Филипоненко.По информации местных жителей, в населенных пунктах Золотое (спорный город у линии соприкосновения) и Попасная (под контролем Киева) военно-гражданская администрация выселяет людей из домов под предлогом плановой эвакуации. Из населенных пунктов вывезли около 60 человек, добавил Филипоненко.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате артобстрела села под Луганском повреждены жилые дома, ситуация на линии соприкосновения остается критической.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр
14:19 23.02.2022 (обновлено: 14:53 23.02.2022)
 
ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны", — сказал Филипоненко.
По информации местных жителей, в населенных пунктах Золотое (спорный город у линии соприкосновения) и Попасная (под контролем Киева) военно-гражданская администрация выселяет людей из домов под предлогом плановой эвакуации. Из населенных пунктов вывезли около 60 человек, добавил Филипоненко.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате артобстрела села под Луганском повреждены жилые дома, ситуация на линии соприкосновения остается критической.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛНР
 
 
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