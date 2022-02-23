https://ria.ru/20220223/lnr-1774532074.html

ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная, заявили в ЛНР

ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная, заявили в ЛНР

Украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:19

2022-02-23T14:19

2022-02-23T14:53

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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны", — сказал Филипоненко.По информации местных жителей, в населенных пунктах Золотое (спорный город у линии соприкосновения) и Попасная (под контролем Киева) военно-гражданская администрация выселяет людей из домов под предлогом плановой эвакуации. Из населенных пунктов вывезли около 60 человек, добавил Филипоненко.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате артобстрела села под Луганском повреждены жилые дома, ситуация на линии соприкосновения остается критической.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, лнр