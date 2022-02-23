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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/lnr-1774500958.html
Силовики 114 раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
Силовики 114 раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
Силовики 114 раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
Украинские силовики 114 раз нарушили режим тишины в Луганской народной республике за сутки, обстреляв 29 населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:07
2022-02-23T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики 114 раз нарушили режим тишины в Луганской народной республике за сутки, обстреляв 29 населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР.Согласно заявлению, при обстрелах активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. По данным Народной милиции ЛНР, обстрелы велись на попаснянском, славяносербском, станично-луганском, дебальцевском направлениях. В результате обстрелов получили повреждения жилые домостроения, легковой автомобиль и ЛЭП, без электроснабжения остались 207 абонентов, погиб военнослужащий ЛНР."Кроме того, с целью недопущения вскрытия наблюдателями СММ ОБСЕ размещённой в районах населенных пунктов Боброво, Муратово, Капитаново и Золотое военной техники боевики Украины применили станции "Буковель-АД" для подавления сигналов каналов управления БЛА миссии", - говорится в заявлении народной милиции.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, лнр, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии
10:07 23.02.2022 (обновлено: 10:27 23.02.2022)
 
Силовики 114 раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Украинские силовики 114 раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики 114 раз нарушили режим тишины в Луганской народной республике за сутки, обстреляв 29 населенных пунктов, сообщила Народная милиция ЛНР.
Согласно заявлению, при обстрелах активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. По данным Народной милиции ЛНР, обстрелы велись на попаснянском, славяносербском, станично-луганском, дебальцевском направлениях. В результате обстрелов получили повреждения жилые домостроения, легковой автомобиль и ЛЭП, без электроснабжения остались 207 абонентов, погиб военнослужащий ЛНР.
"Кроме того, с целью недопущения вскрытия наблюдателями СММ ОБСЕ размещённой в районах населенных пунктов Боброво, Муратово, Капитаново и Золотое военной техники боевики Украины применили станции "Буковель-АД" для подавления сигналов каналов управления БЛА миссии", - говорится в заявлении народной милиции.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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