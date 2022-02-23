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https://ria.ru/20220223/kusturitsa-1774503757.html
Кустурица не стал молчать о планах США в Донбассе: "Они бы сделали то же самое, что в Югославии"
Кустурица заявил, что без России ДНР и ЛНР ждет судьба Югославии - РИА Новости, 23.02.2022
Кустурица не стал молчать о планах США в Донбассе: "Они бы сделали то же самое, что в Югославии"
Режиссер Эмир Кустурица выразил надежду, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР поможет установить мир в этом регионе. Об этом он рассказал в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:31
2022-02-23T16:01
в мире
владимир путин
россия
киев
сша
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Режиссер Эмир Кустурица выразил надежду, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР поможет установить мир в этом регионе. Об этом он рассказал в интервью "Известиям".По словам Кустурицы, принявшего на днях предложение стать главным режиссером Театра российской армии, невмешательство России в ситуацию в Донбассе могло бы привести к опасным последствиям."С Донбассом могло быть то, что американцы сделали в Хорватии, — геноцид, истребление людей. Тысячи сербов они выгнали из Хорватии. Если бы вы не сделали то, что сделали вчера, то вояки Украины, американцы, британцы сделали бы то же самое, что в Югославии", — заявил он.Кустурица обвинил Соединенные Штаты в финансировании политических переворотов, один из которых, по мнению режиссера, произошел на Украине, и добавил, что военная промышленность и ее огромное влияние на экономику и политику США вынуждают Вашингтон развязывать одну войну за другой."Они нас бомбили. Без войны у них нет индустрии, нет прогресса. Россия не бомбила Киев, не бомбила никого. Россия воевала с немцами два раза. А англосаксы заработали на этих войнах. Для Америки война — это как вода для человека, испытывающего жажду. Без войны они не существуют", — подчеркнул режиссер.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
https://ria.ru/20220223/podderzhka-1774481039.html
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774500148.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, сша
10:31 23.02.2022 (обновлено: 16:01 23.02.2022)
 
Кустурица заявил, что без России ДНР и ЛНР ждет судьба Югославии

"Известия": Эмир Кустурица сравнил подрывные действия США на Украине с войной в Югославии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица на церемонии открытия международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня"
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица на церемонии открытия международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Режиссер Эмир Кустурица выразил надежду, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР поможет установить мир в этом регионе. Об этом он рассказал в интервью "Известиям".
По словам Кустурицы, принявшего на днях предложение стать главным режиссером Театра российской армии, невмешательство России в ситуацию в Донбассе могло бы привести к опасным последствиям.
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"С Донбассом могло быть то, что американцы сделали в Хорватии, — геноцид, истребление людей. Тысячи сербов они выгнали из Хорватии. Если бы вы не сделали то, что сделали вчера, то вояки Украины, американцы, британцы сделали бы то же самое, что в Югославии", — заявил он.
Кустурица обвинил Соединенные Штаты в финансировании политических переворотов, один из которых, по мнению режиссера, произошел на Украине, и добавил, что военная промышленность и ее огромное влияние на экономику и политику США вынуждают Вашингтон развязывать одну войну за другой.
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"Они нас бомбили. Без войны у них нет индустрии, нет прогресса. Россия не бомбила Киев, не бомбила никого. Россия воевала с немцами два раза. А англосаксы заработали на этих войнах. Для Америки война — это как вода для человека, испытывающего жажду. Без войны они не существуют", — подчеркнул режиссер.
Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
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Опубликовано: Ольга Матыс
 
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