https://ria.ru/20220223/kuba-1774495359.html

МИД Кубы призвал прислушаться к требованиям России по безопасности

МИД Кубы призвал прислушаться к требованиям России по безопасности - РИА Новости, 23.02.2022

МИД Кубы призвал прислушаться к требованиям России по безопасности

США и НАТО должны серьезно отнестись к обоснованным требованиям России по гарантиям безопасности, Вашингтон пытается навязать расширение альянса, что угрожает... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:08

2022-02-23T09:08

2022-02-23T09:08

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США и НАТО должны серьезно отнестись к обоснованным требованиям России по гарантиям безопасности, Вашингтон пытается навязать расширение альянса, что угрожает российской безопасности, говорится в заявлении министерства иностранных дел Кубы."Стремление США навязать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации является угрозой национальной безопасности этой страны, а также региональному и международному миру... Призываем США и НАТО серьезно и реалистично отнестись к обоснованным требованиям по гарантиям безопасности со стороны Российской Федерации, которая имеет право на самооборону", - указано в заявлении.В заявлении говорится, что правительство США "уже несколько недель угрожает России и манипулирует международным сообществом", говоря об опасности "масштабного вторжения" на Украину, Вашингтон поставляет оружие и военные технологии, размещает войска в странах Европы, использует "односторонние и несправедливые санкции", а также угрожает другими ответными мерами. "В то же время развернулась антироссийская пропагандистская кампания", - заявили в кубинском МИД.Куба призвала к дипломатическому урегулированию на основе диалога.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Между тем мтраны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.В последние дни обострилась ситуация в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".

https://ria.ru/20220223/bezopasnost-1774470636.html

https://ria.ru/20220221/garantii-1774187247.html

https://ria.ru/20220221/zapad-1774147122.html

франция

чехия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, джо байден, андрей руденко, франция, чехия, россия, нато, бук (зенитный ракетный комплекс)