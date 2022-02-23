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В Госдуме назвали ошибкой Киева отказ признать Крым
В Госдуме назвали ошибкой Киева отказ признать Крым - РИА Новости, 23.02.2022
В Госдуме назвали ошибкой Киева отказ признать Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал непоправимой геополитической ошибкой отказ Украины признать российский статус полуострова. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:34
2022-02-23T12:34
владимир путин
денис шмыгаль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал непоправимой геополитической ошибкой отказ Украины признать российский статус полуострова.Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, что необходимо, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, заявил, что нужно признать Крым российским. Также он заявил, что ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии ее отказа вступать в НАТО. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выполнение озвученных президентом России требований невозможно."Отказ Украины признать российский статус Крыма и курс на вступление в НАТО являются непоправимой геополитической ошибкой киевского режима", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, киевские власти должны рано или поздно осознать, что Украина может состояться как развитое государство только в условиях добрососедских и дружеских отношений с Россией.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220223/krym-1774498820.html
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владимир путин, денис шмыгаль, киев, севастополь, россия, оон, нато, в мире
12:34 23.02.2022
 
В Госдуме назвали ошибкой Киева отказ признать Крым

Депутат Госдумы Шеремет назвал геополитической ошибкой отказ Украины признать Крым

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал непоправимой геополитической ошибкой отказ Украины признать российский статус полуострова.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, что необходимо, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, заявил, что нужно признать Крым российским. Также он заявил, что ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии ее отказа вступать в НАТО. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выполнение озвученных президентом России требований невозможно.
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"Отказ Украины признать российский статус Крыма и курс на вступление в НАТО являются непоправимой геополитической ошибкой киевского режима", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевские власти должны рано или поздно осознать, что Украина может состояться как развитое государство только в условиях добрососедских и дружеских отношений с Россией.
"Западу Украина нужна как колония, а для России Украина, прежде всего, братский украинский народ, с которым нас связывает великое историческое прошлое", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Владимир ПутинДенис ШмыгальКиевСевастопольРоссияООННАТОВ мире
 
 
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