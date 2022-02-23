В Крыму назвали отказ ООН признать полуостров частью России цинизмом
Крымский депутат Гемпель назвал отказ ООН признать российский статус полуострова цинизмом
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонцерт в честь воссоединения Крыма и России в Москве
Концерт в честь воссоединения Крыма и России в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал цинизмом отказ ООН признать российский статус полуострова.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, заявил: "Первое, что необходимо сделать всем - признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму". Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция генсека организации по поводу принадлежности Крыма не изменилась и связана с верой в территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.
"К сожалению, ООН в последние годы цинично игнорирует волеизъявление крымчан, слепо следуя политики США и не замечая, что Крым добровольно вернулся к себе на родину и сегодня имеет небывалую динамику развития, многонациональный мир и безопасность. Все резолюции ООН по непризнанию Крыма вызывают у крымчан отвращение и недоверие к деятельности организации", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, представителям ООН следует приехать в Крым и лично убедиться в выборе крымчан.
"Наряду с этим ООН усиленно не замечает множественные нарушения прав русскоязычного населения и возрождения фашизма в Украине", - подчеркнул Гемпель.
Опубликовано: Влада Копылова