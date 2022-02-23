https://ria.ru/20220223/krym-1774498820.html

В Крыму назвали отказ ООН признать полуостров частью России цинизмом

В Крыму назвали отказ ООН признать полуостров частью России цинизмом - РИА Новости, 23.02.2022

В Крыму назвали отказ ООН признать полуостров частью России цинизмом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал цинизмом отказ ООН признать российский статус... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:45

2022-02-23T09:45

2022-02-23T09:45

республика крым

юрий гемпель

россия

оон

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал цинизмом отказ ООН признать российский статус полуострова.Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, заявил: "Первое, что необходимо сделать всем - признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму". Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция генсека организации по поводу принадлежности Крыма не изменилась и связана с верой в территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ."К сожалению, ООН в последние годы цинично игнорирует волеизъявление крымчан, слепо следуя политики США и не замечая, что Крым добровольно вернулся к себе на родину и сегодня имеет небывалую динамику развития, многонациональный мир и безопасность. Все резолюции ООН по непризнанию Крыма вызывают у крымчан отвращение и недоверие к деятельности организации", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, представителям ООН следует приехать в Крым и лично убедиться в выборе крымчан."Наряду с этим ООН усиленно не замечает множественные нарушения прав русскоязычного населения и возрождения фашизма в Украине", - подчеркнул Гемпель.

https://ria.ru/20220223/kiev-1774417945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, юрий гемпель, россия, оон, политика