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Китайское СМИ призвало Москву и Киев к прямому диалогу по Донбассу

Китайское СМИ призвало Москву и Киев к прямому диалогу по Донбассу - РИА Новости, 23.02.2022

Китайское СМИ призвало Москву и Киев к прямому диалогу по Донбассу

Узел украинского кризиса должны распутать Россия и Украина, противостояние и санкции не помогут снизить напряженность, необходимы сдержанность, рациональность,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:31

2022-02-23T08:31

2022-02-23T08:31

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ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Узел украинского кризиса должны распутать Россия и Украина, противостояние и санкции не помогут снизить напряженность, необходимы сдержанность, рациональность, конструктивные усилия международного сообщества и прямой диалог Москвы и Киева, говорится в опубликованной в среду редакционной статье китайского издания Global Times."Крайне прискорбно, что украинский вопрос зашел так далеко. США продолжали активное сдерживание России, что в конце концов вынудило РФ попытаться реализовать свои требования в области безопасности таким образом… Перспектива ситуации между Россией и Украиной остается весьма неопределенной", - говорится в статье.По мнению газеты, нынешняя ситуация - это "двойной кризис", где двусторонний кризис между Россией и Украиной переплетается со стратегическим подавлением, которое Россия испытывает из-за расширения НАТО на восток.Авторы статьи подчеркивают, что все соответствующие стороны ранее выдвигали свои требования по безопасности, и, хотя не удалось достичь консенсуса, это не обязательно означает полный срыв переговоров. Дело не дошло до того, что проблему нужно решать войной, пишет газета."Будет ли дальнейшее обострение ситуации, главным образом зависит от масштаба санкций США против России и от того, будет ли Россия спровоцирована на более агрессивные меры", - полагают авторы статьи.При этом подчеркивается, что мир и отсутствие войны отвечает общим интересам всех стран Европы, и только обеспечив "мягкую посадку" для этого кризиса, Европа сможет достичь мира.Подлинная безопасность, подчеркнули в Global Times, должна быть неотделимой, общей, комплексной и устойчивой, это означает, что интересы в области безопасности всех сторон следует уважать и защищать, если же интересы безопасности какой-либо стороны игнорируются или даже попираются, геополитические споры будут продолжаться и никогда не прекратятся."Узел должен развязывать тот, кто его завязал. Россия и Украина должны вести прямой диалог", - добавили авторы.При этом, по мнению издания, США и НАТО должны максимально отойти от российско-украинского кризиса, также не нужно добавлять сложностей, которые могут повлиять на ситуацию. В частности, в то время, когда в ситуации возникает неопределенность, все стороны должны оставить некоторое пространство для решения проблем непосредственно Россией и Украиной, считают авторы.Они полагают, что противостояние, санкции или даже открытые бои не помогут снизить напряженность, больше всего в этой ситуации нужны именно сдержанность и рациональность, а также конструктивные усилия международного сообщества.Вместе с тем указано, что у Китая в украинском вопросе нет своих интересов, Пекин всегда придерживался справедливого и ответственного отношения."Хотя все стороны имеют разные взгляды на украинский кризис, главным приоритетом сейчас является недопущение любых действий, которые могут усилить напряженность. Международное сообщество должно как можно скорее прийти к такому консенсусу", - добавили авторы статьи.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже российский президент заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774405743.html

https://ria.ru/20220223/kitay-1774458378.html

https://ria.ru/20220223/kiev-1774417945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

признание днр и лнр в россии, в мире, китай, россия, украина, днр, лнр, нато