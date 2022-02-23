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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/kontrakt-1774563125.html
Munich Re подтвердила, что отменила контракт по "Северному потоку — 2"
Munich Re подтвердила, что отменила контракт по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.02.2022
Munich Re подтвердила, что отменила контракт по "Северному потоку — 2"
Германская перестраховочная компания Munich Re подтвердила РИА Новости, что контракт по "Северному потоку 2" был отменен. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:47
2022-02-23T18:00
владимир зеленский
анналена бербок
петер альтмайер
сша
ростовская область
мид германии
минэкономики фрг
северный поток — 2
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Германская перестраховочная компания Munich Re подтвердила РИА Новости, что контракт по "Северному потоку 2" был отменен.Как сообщил представитель компании, контракт по "Северному потоку 2" был отменен более года назад. По его словам, Munich Re не известно о каких-либо правовых спорах в связи с отменой контракта по "Северному потоку 2"."Договор Munich Re Syndicate был прекращен более года назад, 30 января 2021, тогда об этом сообщалось. Нам неизвестно, чтобы на рассмотрении (в судебных инстанциях) находились какие-либо правовые споры против этой отмены", - заявил РИА Новости представитель компании Munich Re, в которую выходит Munich Re Syndicate.Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".В последние дни обострилась ситуация в Донбассе, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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владимир зеленский, анналена бербок, петер альтмайер, сша, ростовская область, мид германии, минэкономики фрг, северный поток — 2, россия, в мире
17:47 23.02.2022 (обновлено: 18:00 23.02.2022)
 
Munich Re подтвердила, что отменила контракт по "Северному потоку — 2"

Немецкая компания Munich Re подтвердила, что отменила контракт по "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2"
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2"
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Германская перестраховочная компания Munich Re подтвердила РИА Новости, что контракт по "Северному потоку 2" был отменен.
Как сообщил представитель компании, контракт по "Северному потоку 2" был отменен более года назад. По его словам, Munich Re не известно о каких-либо правовых спорах в связи с отменой контракта по "Северному потоку 2".
"Договор Munich Re Syndicate был прекращен более года назад, 30 января 2021, тогда об этом сообщалось. Нам неизвестно, чтобы на рассмотрении (в судебных инстанциях) находились какие-либо правовые споры против этой отмены", - заявил РИА Новости представитель компании Munich Re, в которую выходит Munich Re Syndicate.
Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока — 2 прибыл в финский порт Коверхар - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 17:26
Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".
В последние дни обострилась ситуация в Донбассе, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Изготовление шаровых клапанов для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе PetrolValves в Милане - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:39
ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийАнналена БербокПетер АльтмайерСШАРостовская областьМИД ГерманииМинэкономики ФРГСеверный поток — 2РоссияВ мире
 
 
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