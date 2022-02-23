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Мадуро сравнил Украину с колонией
Мадуро сравнил Украину с колонией - РИА Новости, 23.02.2022
Мадуро сравнил Украину с колонией
Украина управляется США и Европой почти как колония, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:10
2022-02-23T05:01
в мире
владимир путин
венесуэла
россия
украина
нато
буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев — РИА Новости. Украина управляется США и Европой почти как колония, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.На очередном совещании с правительством глава государства выразил свою позицию о ситуации вокруг Украины.По его мнению, президент России Владимир Путин всегда искал дипломатического решения проблем с соседней страной.Мадуро добавил, что стране нанесли большой ущерб."Экономика страны была разрушена, экономику Украины разрушили Байден и НАТО всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо", — заключил президент Венесуэлы.
https://ria.ru/20220223/podderzhka-1774481039.html
венесуэла
россия
украина
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Никита Стома
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в мире, владимир путин, венесуэла, россия, украина, нато, буэнос-айрес (город)
04:10 23.02.2022 (обновлено: 05:01 23.02.2022)
 
Мадуро сравнил Украину с колонией

Президент Венесуэлы Мадуро: Украина управляется США и Европой почти как колония

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев — РИА Новости. Украина управляется США и Европой почти как колония, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
На очередном совещании с правительством глава государства выразил свою позицию о ситуации вокруг Украины.
По его мнению, президент России Владимир Путин всегда искал дипломатического решения проблем с соседней страной.
"Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония", — сказал он.
Мадуро добавил, что стране нанесли большой ущерб.
"Экономика страны была разрушена, экономику Украины разрушили Байден и НАТО всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо", — заключил президент Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
02:21
Мадуро поддержал признание Россией ДНР и ЛНР
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинВенесуэлаРоссияУкраинаНАТОБуэнос-Айрес (город)
 
 
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