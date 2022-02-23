https://ria.ru/20220223/koloniya-1774486162.html
Мадуро сравнил Украину с колонией
Мадуро сравнил Украину с колонией - РИА Новости, 23.02.2022
Мадуро сравнил Украину с колонией
Украина управляется США и Европой почти как колония, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:10
2022-02-23T04:10
2022-02-23T05:01
в мире
владимир путин
венесуэла
россия
украина
нато
буэнос-айрес (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев — РИА Новости. Украина управляется США и Европой почти как колония, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.На очередном совещании с правительством глава государства выразил свою позицию о ситуации вокруг Украины.По его мнению, президент России Владимир Путин всегда искал дипломатического решения проблем с соседней страной.Мадуро добавил, что стране нанесли большой ущерб."Экономика страны была разрушена, экономику Украины разрушили Байден и НАТО всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо", — заключил президент Венесуэлы.
https://ria.ru/20220223/podderzhka-1774481039.html
венесуэла
россия
украина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_8d97712d230d081205b21df5c307bc93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, венесуэла, россия, украина, нато, буэнос-айрес (город)
04:10 23.02.2022 (обновлено: 05:01 23.02.2022)
Мадуро сравнил Украину с колонией
Президент Венесуэлы Мадуро: Украина управляется США и Европой почти как колония