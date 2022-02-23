https://ria.ru/20220223/koloniya-1774486162.html

Мадуро сравнил Украину с колонией

Мадуро сравнил Украину с колонией - РИА Новости, 23.02.2022

Мадуро сравнил Украину с колонией

Украина управляется США и Европой почти как колония, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T04:10

2022-02-23T04:10

2022-02-23T05:01

в мире

владимир путин

венесуэла

россия

украина

нато

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев — РИА Новости. Украина управляется США и Европой почти как колония, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.На очередном совещании с правительством глава государства выразил свою позицию о ситуации вокруг Украины.По его мнению, президент России Владимир Путин всегда искал дипломатического решения проблем с соседней страной.Мадуро добавил, что стране нанесли большой ущерб."Экономика страны была разрушена, экономику Украины разрушили Байден и НАТО всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо", — заключил президент Венесуэлы.

https://ria.ru/20220223/podderzhka-1774481039.html

венесуэла

россия

украина

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, венесуэла, россия, украина, нато, буэнос-айрес (город)