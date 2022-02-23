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"Националисты пьют шампанское". Как на Украине восприняли признание ЛДНР

"Националисты пьют шампанское". Как на Украине восприняли признание ЛДНР - РИА Новости, 23.02.2022

"Националисты пьют шампанское". Как на Украине восприняли признание ЛДНР

Ночь с понедельника на вторник прошла на Украине тревожно. Многие опасались, что Киев объявит России войну, но этого не случилось. Владимир Зеленский вообще не... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:00

2022-02-23T08:00

2022-02-23T08:12

владимир зеленский

михаил погребинский

джо байден

россия

франция

киев

верховная рада украины

киевский центр политических исследований и конфликтологии

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Дарья Зеленская. Ночь с понедельника на вторник прошла на Украине тревожно. Многие опасались, что Киев объявит России войну, но этого не случилось. Владимир Зеленский вообще не выглядел сильно встревоженным. Волновал главный вопрос: в каких границах Москва видит ЛДНР. Если по Луганской и Донецкой областям, то украинцы могут лишиться еще и Мариуполя. Готовятся к обороне"Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия — на политическом руководстве России", — сказал в официальном обращении к гражданам Владимир Зеленский.За ночь он успел поговорить с президентами США и Франции. "За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся таковыми, несмотря на любые заявления и действия России. Мы никому ничего не должны. Мы никому ничего не отдадим", — подчеркнул глава государства.После выступления Владимира Путина в некоторых городах прошли стихийные митинги. В Донецкой области в Краматорске (подконтрольном Киеву) порядка десяти человек вышли на главную площадь с государственными флагами. Националисты объявили мобилизацию добровольцев и разворачивают центры подготовки бойцов. Прямиком на фронт они не собираются, но напасть на заподозренных в симпатиях к России вполне могут."Президент уже наконец-то должен понимать, что сейчас не время "дороги строить", — говорится в заявлении участников добровольческого подразделения. По их мнению, российских дипломатов на Украине должно быть меньше, переговоры о возвращении территорий нужно вести при содействии Великобритании и США, а с Россией пора вводить визовый режим.Зеленский не исключает разрыв дипотношений с Москвой. Домой — "для консультаций" — отправился временный поверенный Василий Покотило. "Это не наш выбор", — заметил по этому поводу замглавы МИД России Андрей Руденко.В Киеве призывают Запад полностью остановить "Северный поток — 2", ввести персональные санкции против Владимира Путина, его окружения, всех членов Совета безопасности и крупных предпринимателей. Верховная рада требует отключить Россию от SWIFT и запретить экспорт высоких технологий."Им не нужны эти люди""В понедельник было тревожно, некоторые формулировки были непонятны, реакция властей неясна. Сейчас первое потрясение прошло. Украинцев настолько перекормили негативной информацией, и они так устали от ожидания российского вторжения в Киев, что признание ЛДНР восприняли как меньшее зло, которое могло произойти", — говорит РИА Новости украинский политолог Константин Бондаренко.По его мнению, решение Москвы мало что изменило. Олигархи остаются в стране, потому что у них тут бизнес. "Переговоры в минском или ином формате могут продолжиться. Но если раньше речь шла о преобразовании страны по федеративному принципу, то теперь будут склонять к конфедерации", — полагает собеседник РИА Новости.Выступление Зеленского восприняли неоднозначно. Ровный тон и пожелание "спать спокойно" наводили на мысль, что он вообще не осознал произошедшее. Мнения в обществе разделились. Одни считают, что надо воевать "до последнего украинца", но только если это не коснется их близких и родственников. Другие надеются на мир. А националисты собираются устраивать уличные акции."Но даже они сейчас пьют шампанское, потому что Путин освободил их от проблемы Минских соглашений. Им не нужны эти люди в Донбассе. Территории с ее активами — да, но уже было сказано, что вернуть те земли не получится. В этом смысле они вполне довольны тем, что случилось", — рассуждает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Решение российских властей о признании независимой части Луганской и Донецкой областей не стало для Киева сюрпризом, уверен он. Ключевой вопрос, от которого зависит дальнейшее развитие ситуации: в каких границах Москва закрепит эти территории — по линии разграничения или по всему региону, частично подконтрольному Украине."Если по границам областей, Украина рискует потерять большие города — Мариуполь и Краматорск. Это может стать поводом для договоренностей о том, что страна изменит отношение к вступлению в НАТО. В случае деатлантизации Мариуполь и Краматорск останутся", — отмечает Погребинский.Если Верховная рада объявит военное положение, ситуация может дестабилизироваться. Но пока Зеленский уверен, что "мощной войны" с Россией не будет, а Москва допускает ввод войск в Донецкую и Луганскую области лишь "в зависимости от развития ситуации". Однако на главный для Киева вопрос ответ уже получен — Россия признает республики в границах областей. А дальше — переговоры.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

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