https://ria.ru/20220223/kiberataka-1774500509.html

ФБР предупредило о возможных кибератаках со стороны "российских хакеров"

ФБР предупредило о возможных кибератаках со стороны "российских хакеров" - РИА Новости, 23.02.2022

ФБР предупредило о возможных кибератаках со стороны "российских хакеров"

ФБР в ходе телефонного брифинга предупредило американских бизнесменов, власти на местах о росте возможных кибератак с помощью программ-вымогателей со стороны... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:02

2022-02-23T10:02

2022-02-23T10:02

в мире

владимир зеленский

джо байден

ростовская область

фбр

нато

бук (зенитный ракетный комплекс)

киев

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. ФБР в ходе телефонного брифинга предупредило американских бизнесменов, власти на местах о росте возможных кибератак с помощью программ-вымогателей со стороны "российских хакеров" на фоне санкций, которые президент США Джо Байден ввел против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.Ранее руководитель Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США Джен Истерли заявила, что Россия якобы может в ответ на американские санкции рассмотреть принятие мер, способных повлиять на критически важную инфраструктуру США. Она призвала все организации ознакомиться с разработанными агентством шагами для того, чтобы снизить риски в области кибербезопасности.Согласно источникам, которые присутствовали на брифинге, руководитель отдела по кибербезопасности в ФБР Дэвид Ринг заявил, что Россия якобы является "благоприятной средой" для киберпреступников, которая "не станет меньше" на фоне конфронтации РФ и Запада из-за ситуации вокруг Украины. Ринг добавил, что США могут столкнуться с "возможным увеличением киберугроз со стороны российских хакеров в результате санкций", которые ввели США, передает телеканал. Представитель ФБР попросил чиновников и руководителей бизнесов рассмотреть вероятность того, как атаки с помощью программ-вымогателей могут нарушить оказание критически важных услуг, сообщили источники.Согласно телеканалу, брифинги на подобную тематику ФБР и министерство национальной безопасности проводят последние два месяца.В последние дни обострилась ситуация в Донбассе, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774500148.html

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774485530.html

ростовская область

киев

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Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, джо байден, ростовская область, фбр, нато, бук (зенитный ракетный комплекс), киев