ФБР предупредило о возможных кибератаках со стороны "российских хакеров"
ФБР предупредило бизнесменов в США о возможных кибератаках со стороны "российских хакеров"
Сотрудник в офисе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. ФБР в ходе телефонного брифинга предупредило американских бизнесменов, власти на местах о росте возможных кибератак с помощью программ-вымогателей со стороны "российских хакеров" на фоне санкций, которые президент США Джо Байден ввел против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.
Ранее руководитель Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США Джен Истерли заявила, что Россия якобы может в ответ на американские санкции рассмотреть принятие мер, способных повлиять на критически важную инфраструктуру США. Она призвала все организации ознакомиться с разработанными агентством шагами для того, чтобы снизить риски в области кибербезопасности.
Согласно источникам, которые присутствовали на брифинге, руководитель отдела по кибербезопасности в ФБР Дэвид Ринг заявил, что Россия якобы является "благоприятной средой" для киберпреступников, которая "не станет меньше" на фоне конфронтации РФ и Запада из-за ситуации вокруг Украины. Ринг добавил, что США могут столкнуться с "возможным увеличением киберугроз со стороны российских хакеров в результате санкций", которые ввели США, передает телеканал. Представитель ФБР попросил чиновников и руководителей бизнесов рассмотреть вероятность того, как атаки с помощью программ-вымогателей могут нарушить оказание критически важных услуг, сообщили источники.
Согласно телеканалу, брифинги на подобную тематику ФБР и министерство национальной безопасности проводят последние два месяца.
В последние дни обострилась ситуация в Донбассе, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
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Опубликовано: Варвара Скокшина