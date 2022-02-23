https://ria.ru/20220223/katok-1774545322.html

В Удмуртии обрушилась кровля ледового катка из-за снега

В Удмуртии обрушилась кровля ледового катка из-за снега - РИА Новости, 23.02.2022

В Удмуртии обрушилась кровля ледового катка из-за снега

В Удмуртии из-за снега произошло обрушение кровли ледового катка, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:40

2022-02-23T15:40

2022-02-23T17:13

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

россия

катки

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Удмуртии из-за снега произошло обрушение кровли ледового катка, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Кровля ледового катка из-за тяжести снега обрушилась на площади 800 квадратных метров в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, населенном пункте Якшур-Бодья", — сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь крытого ледового катка — 2400 квадратных метров.Как заявили РИА Новости в пресс-службе главы республики, в здании никого не было, пострадавших нет.По данным правительства Удмуртии, произошло частичное повреждение конструкций крытого ледового катка."Это металлические фермы, обтянутые тентом ПВХ. Строение находится в райцентре по улице Садовой", — сказано в сообщении.Власти назвали предварительной причиной обрушения снежную нагрузку.

https://ria.ru/20220223/obrushenie-1774545475.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, удмуртская республика (удмуртия), россия, катки