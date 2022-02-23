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В Удмуртии обрушилась кровля ледового катка из-за снега
В Удмуртии обрушилась кровля ледового катка из-за снега - РИА Новости, 23.02.2022
В Удмуртии обрушилась кровля ледового катка из-за снега
В Удмуртии из-за снега произошло обрушение кровли ледового катка, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:40
2022-02-23T17:13
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
россия
катки
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Удмуртии из-за снега произошло обрушение кровли ледового катка, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Кровля ледового катка из-за тяжести снега обрушилась на площади 800 квадратных метров в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, населенном пункте Якшур-Бодья", — сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь крытого ледового катка — 2400 квадратных метров.Как заявили РИА Новости в пресс-службе главы республики, в здании никого не было, пострадавших нет.По данным правительства Удмуртии, произошло частичное повреждение конструкций крытого ледового катка."Это металлические фермы, обтянутые тентом ПВХ. Строение находится в райцентре по улице Садовой", — сказано в сообщении.Власти назвали предварительной причиной обрушения снежную нагрузку.
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), россия, катки
15:40 23.02.2022 (обновлено: 17:13 23.02.2022)
 
В Удмуртии обрушилась кровля ледового катка из-за снега

В Удмуртии обрушилась кровля ледового катка на площади 800 квадратных метров из-за снега

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Удмуртии из-за снега произошло обрушение кровли ледового катка, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Кровля ледового катка из-за тяжести снега обрушилась на площади 800 квадратных метров в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, населенном пункте Якшур-Бодья", — сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь крытого ледового катка — 2400 квадратных метров.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе главы республики, в здании никого не было, пострадавших нет.
По данным правительства Удмуртии, произошло частичное повреждение конструкций крытого ледового катка.

"Это металлические фермы, обтянутые тентом ПВХ. Строение находится в райцентре по улице Садовой", — сказано в сообщении.
Власти назвали предварительной причиной обрушения снежную нагрузку.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)РоссияКатки
 
 
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