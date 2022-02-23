Путин заявил о важности личных качеств российских воинов
Путин: огромное значение всегда имели личные качества российских воинов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиян с 23 февраля заявил, что огромное значение всегда имели личные качества российских воинов, в их формировании незаменима роль офицерского корпуса.
"Мы понимаем, что самой передовой техникой управляют люди. Здесь крайне важны современные знания и отличная подготовка. Но огромное значение всегда, в любые времена имели личные качества российских воинов. Такие как патриотизм, стойкость, самоотверженность, взаимовыручка. В их формировании незаменима роль командира", — сказал Путин.
"Наш офицерский корпус - не только костяк, основа, стержень армии и флота. Это люди, искренне преданные России и своему воинскому долгу. Благодарю вас за верную и честную службу Родине, за ответственную подготовку личного состава, за то, что выполняете свои обязанности на совесть и с высокой самоотдачей, свято храните дух и характер отечественной воинской школы", — добавил Путин.
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Опубликовано: Григорий Ивашкин