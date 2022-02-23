https://ria.ru/20220223/kachestva-1774470903.html

Путин заявил о важности личных качеств российских воинов

Путин заявил о важности личных качеств российских воинов - РИА Новости, 23.02.2022

Путин заявил о важности личных качеств российских воинов

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиян с 23 февраля заявил, что огромное значение всегда имели личные качества российских воинов, в их... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:17

2022-02-23T00:17

2022-02-23T00:17

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиян с 23 февраля заявил, что огромное значение всегда имели личные качества российских воинов, в их формировании незаменима роль офицерского корпуса."Наш офицерский корпус - не только костяк, основа, стержень армии и флота. Это люди, искренне преданные России и своему воинскому долгу. Благодарю вас за верную и честную службу Родине, за ответственную подготовку личного состава, за то, что выполняете свои обязанности на совесть и с высокой самоотдачей, свято храните дух и характер отечественной воинской школы", — добавил Путин.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

россия

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

безопасность, россия, владимир путин