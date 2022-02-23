https://ria.ru/20220223/isk-1774483928.html

В Крыму подготовили первый иск к Украине по водной блокаде

В Крыму подготовили первый иск к Украине по водной блокаде - РИА Новости, 23.02.2022

В Крыму подготовили первый иск к Украине по водной блокаде

Подготовка первого иска к Украине по водной блокаде завершена, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T03:13

2022-02-23T03:13

2022-02-23T03:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Подготовка первого иска к Украине по водной блокаде завершена, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.Ранее сообщалось, что иск по водной блокаде станет первым в череде судебных претензий к Украине. Далее планируется делопроизводство по нанесению ущерба полуострову в результате устроенных киевскими властями энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад.По его словам, иск предъявят государству Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала."В иске мы требуем признать действия Украины незаконными и возместить нанесенные убытки. В марте, думаю, иск будет направлен в Арбитражный суд Крыма", — сказал Трофимов.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220127/krym-1769724317.html

https://ria.ru/20220127/blokada-1769717524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, симферополь, россия, украина, республика крым