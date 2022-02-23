03:13 23.02.2022 (обновлено: 03:24 23.02.2022)
В Крыму подготовили первый иск к Украине по водной блокаде
Член парламента Крыма Трофимов: подготовлен первый иск к Украине по водной блокаде
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Подготовка первого иска к Украине по водной блокаде завершена, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Ранее сообщалось, что иск по водной блокаде станет первым в череде судебных претензий к Украине. Далее планируется делопроизводство по нанесению ущерба полуострову в результате устроенных киевскими властями энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад.
"Подготовка иска к Украине по водной блокаде завершена. Этот фундаментальный документ состоит из 18 страниц 11-м шрифтом. Основной истец — Совет министров Республики Крым", — сказал РИА Новости Трофимов.
По его словам, иск предъявят государству Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.
"В иске мы требуем признать действия Украины незаконными и возместить нанесенные убытки. В марте, думаю, иск будет направлен в Арбитражный суд Крыма", — сказал Трофимов.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
27 января, 06:25В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады
Опубликовано: Никита Стома