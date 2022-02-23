США устраивают против ДНР информационную блокаду, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: США устраивают против республики информационную блокаду
Глава ДНР Денис Пушилин
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США устраивают ДНР информационную блокаду, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Мы видим сейчас следующую серию информационной блокады, которую нам сейчас устраивают... Эта блокировка продолжится, думаю. Вот так вот, вот она - свобода слова, вот они - права человека, вот она - настоящая демократия со стороны Штатов", - сказал Пушилин в эфире Соловьев.LIVE.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Наталья Макарова