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Киев стягивает "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР

Киев стягивает "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

Киев стягивает "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики стягивают РСЗО "Град" к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T19:18

2022-02-23T19:18

2022-02-23T19:58

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики стягивают РСЗО "Град" к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По информации от нашей разведки, противник продолжает стягивать тяжелое вооружение к линии боевого соприкосновения. Нами вскрыто размещение дивизиона украинских ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град"<...> в лесополосе на окраине Нетайлово", — сказал он журналистам.Накануне Басурин сообщил, что ВСУ применили реактивную артиллерию впервые с мая 2018 года: с позиций 56-й мотопехотной бригады открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по Киевскому району Донецка, было выпущено пять ракет.Сегодня Народная милиция ЛНР не исключила, что ВСУ применят "Грады" при обстрелах территории республики.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина, киев, донецкая народная республика