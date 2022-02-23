19:18 23.02.2022 (обновлено: 19:58 23.02.2022)
Киев стягивает "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: Киев стягивает РСЗО "Град" к линии соприкосновения в Донбассе
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики стягивают РСЗО "Град" к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По информации от нашей разведки, противник продолжает стягивать тяжелое вооружение к линии боевого соприкосновения. Нами вскрыто размещение дивизиона украинских ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град"<...> в лесополосе на окраине Нетайлово", — сказал он журналистам.
Накануне Басурин сообщил, что ВСУ применили реактивную артиллерию впервые с мая 2018 года: с позиций 56-й мотопехотной бригады открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по Киевскому району Донецка, было выпущено пять ракет.
Сегодня Народная милиция ЛНР не исключила, что ВСУ применят "Грады" при обстрелах территории республики.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Петр Попадюк