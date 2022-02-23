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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/grady-1774572872.html
Киев стягивает "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
Киев стягивает "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Киев стягивает "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики стягивают РСЗО "Град" к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:18
2022-02-23T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
киев
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики стягивают РСЗО "Град" к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По информации от нашей разведки, противник продолжает стягивать тяжелое вооружение к линии боевого соприкосновения. Нами вскрыто размещение дивизиона украинских ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град"&lt;...&gt; в лесополосе на окраине Нетайлово", — сказал он журналистам.Накануне Басурин сообщил, что ВСУ применили реактивную артиллерию впервые с мая 2018 года: с позиций 56-й мотопехотной бригады открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по Киевскому району Донецка, было выпущено пять ракет.Сегодня Народная милиция ЛНР не исключила, что ВСУ применят "Грады" при обстрелах территории республики.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774571312.html
донбасс
украина
киев
донецкая народная республика
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донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина, киев, донецкая народная республика
19:18 23.02.2022 (обновлено: 19:58 23.02.2022)
 
Киев стягивает "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: Киев стягивает РСЗО "Град" к линии соприкосновения в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики стягивают РСЗО "Град" к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По информации от нашей разведки, противник продолжает стягивать тяжелое вооружение к линии боевого соприкосновения. Нами вскрыто размещение дивизиона украинских ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град"<...> в лесополосе на окраине Нетайлово", — сказал он журналистам.
Накануне Басурин сообщил, что ВСУ применили реактивную артиллерию впервые с мая 2018 года: с позиций 56-й мотопехотной бригады открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по Киевскому району Донецка, было выпущено пять ракет.
Сегодня Народная милиция ЛНР не исключила, что ВСУ применят "Грады" при обстрелах территории республики.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 19:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Съемочная группа канала "Звезда" попала под обстрел ВСУ в пригороде Донецка
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаКиевДонецкая Народная Республика
 
 
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