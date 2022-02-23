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Небензя назвал слова генсека ООН по Украине не соответствующими его статусу

Небензя назвал слова генсека ООН по Украине не соответствующими его статусу - РИА Новости, 23.02.2022

Небензя назвал слова генсека ООН по Украине не соответствующими его статусу

Россия считает заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации на востоке Украины не соответствующими его статусу и полномочиям, а также не... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T19:57

2022-02-23T19:57

2022-02-23T22:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия считает заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации на востоке Украины не соответствующими его статусу и полномочиям, а также не понимает, какие "добрые услуги" он может предложить, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Гутерреш неоднократно критиковал действия России, называя их нарушением устава ООН."К нашему сожалению, генеральный секретарь ООН сделал на днях и сегодня несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН", - сказал Небензя на заседании Генассамблеи ООН.Он подчеркнул, что не было ни одного конфликта, когда бы генеральный секретарь организации "позволял себе подобные высказывания в отношении любой страны". "По ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения тех требований минского комплекса мер резолюции 2202 СБ ООН, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском", - указал российский постпред."В этих условиях нам непонятно, какие "добрые услуги", о которых говорил генеральный секретарь, он может предоставить", - добавил Небензя. Выступая ранее с той же трибуны, Гуттереш заявил, что готов оказать "добрые услуги", то есть выступить в качестве посредника, для мирного урегулирования украинского кризиса.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/rassuzhdeniya-1774543088.html

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