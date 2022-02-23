19:57 23.02.2022 (обновлено: 22:45 23.02.2022)
Небензя назвал слова генсека ООН по Украине не соответствующими его статусу
Небензя назвал слова генсека ООН Гутерреша по Украине не соответствующими его статусу
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия считает заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации на востоке Украины не соответствующими его статусу и полномочиям, а также не понимает, какие "добрые услуги" он может предложить, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"К нашему сожалению, генеральный секретарь ООН сделал на днях и сегодня несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН", - сказал Небензя на заседании Генассамблеи ООН.
Он подчеркнул, что не было ни одного конфликта, когда бы генеральный секретарь организации "позволял себе подобные высказывания в отношении любой страны". "По ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения тех требований минского комплекса мер резолюции 2202 СБ ООН, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском", - указал российский постпред.
"В этих условиях нам непонятно, какие "добрые услуги", о которых говорил генеральный секретарь, он может предоставить", - добавил Небензя. Выступая ранее с той же трибуны, Гуттереш заявил, что готов оказать "добрые услуги", то есть выступить в качестве посредника, для мирного урегулирования украинского кризиса.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Петр Попадюк