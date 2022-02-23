https://ria.ru/20220223/genotsid-1774578023.html

Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида, заявила Москалькова

Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида, заявила Москалькова - РИА Новости, 23.02.2022

Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида, заявила Москалькова

Ситуация, которая сложилась в Донбассе, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T20:01

2022-02-23T20:01

2022-02-23T22:44

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

татьяна москалькова

признание днр и лнр в россии

луганск

донецк (донецкая область)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Ситуация, которая сложилась в Донбассе, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Надо признать, что та ситуация, которая там сложилась, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве. Мы наблюдаем с 2014 года целую цепь событий, среди которых запрещение выплат пенсий, запрещение выплат пособий. А как человек может существовать, если он не получает тот минимальный прожиточный минимум, который обеспечит ему нормальную жизненную ситуацию. Даже те люди, которые перемещались с территории Луганска и Донецка, они отлавливались и наказывались абсолютно умышленно и целенаправленно нормативным актом и документом Украины самого высокого уровня", - сообщила Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24".По ее словам, политики не хотели принять выбор народа и не предприняли меры для того, чтобы создать для народа соответствующие условия."Народ принял свое решение, с ним можно было работать как с человеком, который решил уйти из семьи: его уговаривают вернуться, ему создают те условия, которые привлекательны для него на этой территории. Но если сегодня происходит массовый исход женщин и детей, значит, каждый из них почувствовал угрозу жизни и покидает свои дома, чтобы сохранить жизнь своим детям, чтобы молиться о мужьях", - сообщила Москалькова.Также она отметила, что мужская часть населения, которая осталась на родине отстаивать свою позицию, имеет такое право согласно общим международным принципам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/boepripasy-1774574930.html

луганск

донецк (донецкая область)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ситуация в днр и лнр, татьяна москалькова, признание днр и лнр в россии, луганск, донецк (донецкая область), украина