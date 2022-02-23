20:01 23.02.2022 (обновлено: 22:44 23.02.2022)
Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида, заявила Москалькова
Омбудсмен Москалькова заявила, что Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Ситуация, которая сложилась в Донбассе, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Надо признать, что та ситуация, которая там сложилась, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве. Мы наблюдаем с 2014 года целую цепь событий, среди которых запрещение выплат пенсий, запрещение выплат пособий. А как человек может существовать, если он не получает тот минимальный прожиточный минимум, который обеспечит ему нормальную жизненную ситуацию. Даже те люди, которые перемещались с территории Луганска и Донецка, они отлавливались и наказывались абсолютно умышленно и целенаправленно нормативным актом и документом Украины самого высокого уровня", - сообщила Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24".
По ее словам, политики не хотели принять выбор народа и не предприняли меры для того, чтобы создать для народа соответствующие условия.
"Народ принял свое решение, с ним можно было работать как с человеком, который решил уйти из семьи: его уговаривают вернуться, ему создают те условия, которые привлекательны для него на этой территории. Но если сегодня происходит массовый исход женщин и детей, значит, каждый из них почувствовал угрозу жизни и покидает свои дома, чтобы сохранить жизнь своим детям, чтобы молиться о мужьях", - сообщила Москалькова.
Также она отметила, что мужская часть населения, которая осталась на родине отстаивать свою позицию, имеет такое право согласно общим международным принципам.
Опубликовано: Петр Попадюк