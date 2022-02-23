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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/genotsid-1774578023.html
Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида, заявила Москалькова
Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида, заявила Москалькова - РИА Новости, 23.02.2022
Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида, заявила Москалькова
Ситуация, которая сложилась в Донбассе, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:01
2022-02-23T22:44
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
татьяна москалькова
признание днр и лнр в россии
луганск
донецк (донецкая область)
украина
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Ситуация, которая сложилась в Донбассе, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Надо признать, что та ситуация, которая там сложилась, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве. Мы наблюдаем с 2014 года целую цепь событий, среди которых запрещение выплат пенсий, запрещение выплат пособий. А как человек может существовать, если он не получает тот минимальный прожиточный минимум, который обеспечит ему нормальную жизненную ситуацию. Даже те люди, которые перемещались с территории Луганска и Донецка, они отлавливались и наказывались абсолютно умышленно и целенаправленно нормативным актом и документом Украины самого высокого уровня", - сообщила Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24".По ее словам, политики не хотели принять выбор народа и не предприняли меры для того, чтобы создать для народа соответствующие условия."Народ принял свое решение, с ним можно было работать как с человеком, который решил уйти из семьи: его уговаривают вернуться, ему создают те условия, которые привлекательны для него на этой территории. Но если сегодня происходит массовый исход женщин и детей, значит, каждый из них почувствовал угрозу жизни и покидает свои дома, чтобы сохранить жизнь своим детям, чтобы молиться о мужьях", - сообщила Москалькова.Также она отметила, что мужская часть населения, которая осталась на родине отстаивать свою позицию, имеет такое право согласно общим международным принципам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, татьяна москалькова, признание днр и лнр в россии, луганск, донецк (донецкая область), украина
20:01 23.02.2022 (обновлено: 22:44 23.02.2022)
 
Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова заявила, что Ситуация на Донбассе отвечает всем признакам геноцида

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Ситуация, которая сложилась в Донбассе, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Надо признать, что та ситуация, которая там сложилась, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве. Мы наблюдаем с 2014 года целую цепь событий, среди которых запрещение выплат пенсий, запрещение выплат пособий. А как человек может существовать, если он не получает тот минимальный прожиточный минимум, который обеспечит ему нормальную жизненную ситуацию. Даже те люди, которые перемещались с территории Луганска и Донецка, они отлавливались и наказывались абсолютно умышленно и целенаправленно нормативным актом и документом Украины самого высокого уровня", - сообщила Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24".
По ее словам, политики не хотели принять выбор народа и не предприняли меры для того, чтобы создать для народа соответствующие условия.
"Народ принял свое решение, с ним можно было работать как с человеком, который решил уйти из семьи: его уговаривают вернуться, ему создают те условия, которые привлекательны для него на этой территории. Но если сегодня происходит массовый исход женщин и детей, значит, каждый из них почувствовал угрозу жизни и покидает свои дома, чтобы сохранить жизнь своим детям, чтобы молиться о мужьях", - сообщила Москалькова.
Также она отметила, что мужская часть населения, которая осталась на родине отстаивать свою позицию, имеет такое право согласно общим международным принципам.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРТатьяна МоскальковаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛуганскДонецк (Донецкая область)Украина
 
 
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