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Генсек ООН не захотел называть происходящее в Донбассе геноцидом
Генсек ООН не захотел называть происходящее в Донбассе геноцидом - РИА Новости, 23.02.2022
Генсек ООН не захотел называть происходящее в Донбассе геноцидом
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:44
2022-02-23T01:44
в мире
оон
антониу гутерриш
донецкая народная республика
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владимир зеленский
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ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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в мире, оон, антониу гутерриш, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, владимир зеленский, донбасс
01:44 23.02.2022
 
Генсек ООН не захотел называть происходящее в Донбассе геноцидом

Генсек ООН Гутерриш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области. Архивное фото
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ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом.

"Геноцид — это преступление, которое четко определено, и (случаи геноцида) должны определяться в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это тот случай", — сказал Гутерриш, отвечая на вопрос о том, разделяет ли он мнение, что в отношении населения Донбасса совершается геноцид.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреООНАнтониу ГутерришДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
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