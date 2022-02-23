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Генсек ООН не захотел называть происходящее в Донбассе геноцидом

Генсек ООН не захотел называть происходящее в Донбассе геноцидом - РИА Новости, 23.02.2022

Генсек ООН не захотел называть происходящее в Донбассе геноцидом

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:44

2022-02-23T01:44

2022-02-23T01:44

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оон

антониу гутерриш

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владимир путин

владимир зеленский

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ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Никита Стома

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Никита Стома

в мире, оон, антониу гутерриш, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, владимир зеленский, донбасс