https://ria.ru/20220223/gaz-1774590694.html

Торги газом в Европе закрылись на уровне выше 1000 долларов

Торги газом в Европе закрылись на уровне выше 1000 долларов - РИА Новости, 23.02.2022

Торги газом в Европе закрылись на уровне выше 1000 долларов

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, выросли почти на 10%, следует из данных лондонской... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:02

2022-02-23T22:02

2022-02-23T22:12

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, выросли почти на 10%, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена открытия составила почти 950 долларов. Котировки весь день демонстрировали устойчивый рост по отношению к расчётной, итоговой, цене вторника — 932,3 доллара. Ценовой минимум составил 937,7 доллара, а максимум — 1050,4 доллара. К закрытию цены снизили темпы роста, но остались выше 1000 долларов. Последние фьючерсы торговались по 1021,8 доллара, что на 9,6% выше расчётной цены накануне.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Сейчас отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остаётся мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно забор газа из хранилищ продолжается до конца марта.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, европа, в мире