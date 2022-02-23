https://ria.ru/20220223/gaz-1774555298.html

Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.02.2022

Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:50

2022-02-23T16:50

2022-02-23T17:03

экономика

европа

россия

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость контактов на газ на 16.21 по московскому времени составляет 1004,7 доллара за тысячу кубов, что на 7,8% выше расчетной цены вторника — 932,3 доллара.Рост цен начался с весны, а в конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Далее последовал откат, но цены все еще остаются высокими.Эксперты связывали это с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.Сейчас в Европе завершается отопительный сезон, погода остается мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии на прошлой неделе составила около 25,2%. Это на восемь процентов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник он был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно забор топлива из хранилищ продолжается до конца марта.

https://ria.ru/20220223/tseny-1774553514.html

https://ria.ru/20220222/gaz-1774382422.html

европа

россия

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, европа, россия, азия