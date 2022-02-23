https://ria.ru/20220223/gaz-1774555298.html
Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.02.2022
Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров
Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:50
2022-02-23T16:50
2022-02-23T17:03
экономика
европа
россия
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость контактов на газ на 16.21 по московскому времени составляет 1004,7 доллара за тысячу кубов, что на 7,8% выше расчетной цены вторника — 932,3 доллара.Рост цен начался с весны, а в конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Далее последовал откат, но цены все еще остаются высокими.Эксперты связывали это с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.Сейчас в Европе завершается отопительный сезон, погода остается мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии на прошлой неделе составила около 25,2%. Это на восемь процентов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник он был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно забор топлива из хранилищ продолжается до конца марта.
https://ria.ru/20220223/tseny-1774553514.html
https://ria.ru/20220222/gaz-1774382422.html
европа
россия
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_ecf3d507bf86b42972b8a08c24985675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, азия
16:50 23.02.2022 (обновлено: 17:03 23.02.2022)
Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость контактов на газ на 16.21 по московскому времени составляет 1004,7 доллара за тысячу кубов, что на 7,8% выше расчетной цены вторника — 932,3 доллара.
Рост цен начался с весны, а в конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Далее последовал откат, но цены все еще остаются высокими.
Эксперты связывали это с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.
Сейчас в Европе завершается отопительный сезон, погода остается мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии на прошлой неделе составила около 25,2%. Это на восемь процентов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник он был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.
В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно забор топлива из хранилищ продолжается до конца марта.
Опубликовано: Влада Копылова