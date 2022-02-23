Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/gaz-1774555298.html
Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.02.2022
Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров
Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:50
2022-02-23T17:03
экономика
европа
россия
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость контактов на газ на 16.21 по московскому времени составляет 1004,7 доллара за тысячу кубов, что на 7,8% выше расчетной цены вторника — 932,3 доллара.Рост цен начался с весны, а в конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Далее последовал откат, но цены все еще остаются высокими.Эксперты связывали это с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.Сейчас в Европе завершается отопительный сезон, погода остается мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии на прошлой неделе составила около 25,2%. Это на восемь процентов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник он был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно забор топлива из хранилищ продолжается до конца марта.
https://ria.ru/20220223/tseny-1774553514.html
https://ria.ru/20220222/gaz-1774382422.html
европа
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_ecf3d507bf86b42972b8a08c24985675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, россия, азия
16:50 23.02.2022 (обновлено: 17:03 23.02.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость контактов на газ на 16.21 по московскому времени составляет 1004,7 доллара за тысячу кубов, что на 7,8% выше расчетной цены вторника — 932,3 доллара.
Рост цен начался с весны, а в конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Далее последовал откат, но цены все еще остаются высокими.
Эксперты связывали это с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.
Изготовление шаровых клапанов для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе PetrolValves в Милане - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:39
ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ
Сейчас в Европе завершается отопительный сезон, погода остается мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии на прошлой неделе составила около 25,2%. Это на восемь процентов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник он был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.
В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно забор топлива из хранилищ продолжается до конца марта.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 16:15
Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов
Опубликовано: Влада Копылова
 
ЭкономикаЕвропаРоссияАзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала