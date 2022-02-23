https://ria.ru/20220223/gaz-1774534402.html

Фьючерсы на газ в Европе подорожали почти до $1000 за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе подорожали почти до $1000 за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.02.2022

Фьючерсы на газ в Европе подорожали почти до $1000 за тысячу кубометров

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые часы после открытия торгов росли почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:33

2022-02-23T14:33

2022-02-23T15:55

экономика

европа

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:49:3015:1745_1920x0_80_0_0_cbe2b2abb35a2bf54ad48f3d9ab2f110.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые часы после открытия торгов росли почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.В последний час контракты дорожают примерно на пять процентов. Пока ценовой максимум составляет 987,3 доллара, а минимум — 937,7 доллара за тысячу кубометров. С учетом изменения валютных котировок — данные на ICE Futures указаны в евро — это на 5,9% и 0,6% выше расчета накануне (932,3 доллара).Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась с 250-300 до 600 долларов за тысячу кубометров, в октябре впервые перевалила за тысячу долларов, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остается мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на восемь процентных пунктов больше, чем на предшествовавшей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.В то же время заполненность европейских газовых хранилищ остается на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно забор газа из хранилищ продолжается до конца марта.

https://ria.ru/20220223/strakhovka-1774524248.html

https://ria.ru/20220223/politolog-1774482749.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-02-23T14:33 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, европа, газпром