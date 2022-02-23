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Отказ от "Северного потока — 2" превратит ЕС в колонию США, заявила эксперт
Отказ от "Северного потока — 2" превратит ЕС в колонию США, заявила эксперт - РИА Новости, 23.02.2022
Отказ от "Северного потока — 2" превратит ЕС в колонию США, заявила эксперт
Отказ Берлина от "Северного потока — 2" превратит Германию и всю Европу в колонию США, заявила РИА Новости директор института РУССТРАТ Елена Панина. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T08:10
2022-02-23T08:10
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
сша
ростовская область
россия
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отказ Берлина от "Северного потока — 2" превратит Германию и всю Европу в колонию США, заявила РИА Новости директор института РУССТРАТ Елена Панина.Реакция на признание Россией ЛНР и ДНР вполне ожидаема, отметила эксперт, при этом она стала очевидным проявлением инфантилизма украинского президента Владимира Зеленского и его незрелости как политика."Однако, если действия Зеленского не привнесли каких-то новый черт в его образ и были предсказуемы, то шаги, предпринятые европейскими лидерами, значительно изменили наши преставления о них. Если прежде речь могла идти о принципиальных, но адекватных оппонентах, то сегодня мы видим политиков, которые полностью разрушают экономический суверенитет Европы, превращают ее в колонию США", - указала Панина.Именно к этому приведет решение канцлера Шольца заморозить сертификацию "Северного потока — 2", уверена эксперт. "На фоне зашкаливающих цен на газ это выглядит настоящим ударом по карману немцев. Ведь, по расчетам экономистов, увеличение экспорта газа всего лишь на 20 процентов привело бы к двухкратному снижению цен на голубое топливо в Германии. Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ", - подчеркнула она."По сути дела, начинается закамуфлированный антироссийскими санкциями экономический грабеж Европы, и, прежде всего, Германии, со стороны США. Этот давно обсуждаемый экспертами сценарий, очевидно, даст американской экономике новые возможности, по сути дела – "второе дыхание" на фоне переживаемых штатами экономических трудностей и непривычно высокой для американцев инфляции. А вот европейцев, по сути, превратит в крепостных, вынужденных обслуживать американского гегемона", - заключила она.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/litsemerie-1774473663.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/potok-1774423575.html
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ростовская область
россия
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владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, сша, ростовская область, россия, северный поток — 2, в мире
08:10 23.02.2022
 
Отказ от "Северного потока — 2" превратит ЕС в колонию США, заявила эксперт

Глава РУССТРАТ Панина: отказ Берлина от "Северного потока — 2" превратит ЕС в колонию США

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отказ Берлина от "Северного потока — 2" превратит Германию и всю Европу в колонию США, заявила РИА Новости директор института РУССТРАТ Елена Панина.
Реакция на признание Россией ЛНР и ДНР вполне ожидаема, отметила эксперт, при этом она стала очевидным проявлением инфантилизма украинского президента Владимира Зеленского и его незрелости как политика.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:37
В бундестаге назвали решение Шольца по "Северному потоку — 2" лицемерием
"Однако, если действия Зеленского не привнесли каких-то новый черт в его образ и были предсказуемы, то шаги, предпринятые европейскими лидерами, значительно изменили наши преставления о них. Если прежде речь могла идти о принципиальных, но адекватных оппонентах, то сегодня мы видим политиков, которые полностью разрушают экономический суверенитет Европы, превращают ее в колонию США", - указала Панина.
Именно к этому приведет решение канцлера Шольца заморозить сертификацию "Северного потока — 2", уверена эксперт. "На фоне зашкаливающих цен на газ это выглядит настоящим ударом по карману немцев. Ведь, по расчетам экономистов, увеличение экспорта газа всего лишь на 20 процентов привело бы к двухкратному снижению цен на голубое топливо в Германии. Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ", - подчеркнула она.
"По сути дела, начинается закамуфлированный антироссийскими санкциями экономический грабеж Европы, и, прежде всего, Германии, со стороны США. Этот давно обсуждаемый экспертами сценарий, очевидно, даст американской экономике новые возможности, по сути дела – "второе дыхание" на фоне переживаемых штатами экономических трудностей и непривычно высокой для американцев инфляции. А вот европейцев, по сути, превратит в крепостных, вынужденных обслуживать американского гегемона", - заключила она.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:27В мире
МИД Германии: "Северный поток-2" заморожен
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Сварка последней трубы Северного потока — 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:11
Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Владимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинСШАРостовская областьРоссияСеверный поток — 2В мире
 
 
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