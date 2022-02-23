https://ria.ru/20220223/frukty-1774477033.html

Врач назвала овощи и фрукты, которые полезны до конца зимы

Врач назвала овощи и фрукты, которые полезны до конца зимы - РИА Новости, 23.02.2022

Врач назвала овощи и фрукты, которые полезны до конца зимы

Даже при наличии в магазинах овощей и фруктов, которые поставляют круглый год, россияне привыкли употреблять в пищу плоды, заготовленные с осени. О том, какие... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T04:15

2022-02-23T04:15

2022-02-23T06:04

общество

юлия пигарева

россия

здоровье

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Даже при наличии в магазинах овощей и фруктов, которые поставляют круглый год, россияне привыкли употреблять в пищу плоды, заготовленные с осени. О том, какие продукты сохраняют полезные свойства вплоть до конца весны, рассказала агентству "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева.Она отметила, что сезонные овощи всегда лучше, чем несезонные. Эксперт напомнила, что сравнивать помидоры и огурцы с морковью, картошкой и свеклой не совсем корректно, как как это овощи с разным составом и разным содержанием витаминов, минералов и углеводов. В картофеле, например, углеводов заметно больше.В своем рационе врач посоветовала отдавать предпочтение сезонным овощам, однако тепличные помидоры и огурцы можно употреблять и зимой.

https://ria.ru/20220219/kholodilnik-1773716451.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

общество, юлия пигарева, россия, здоровье