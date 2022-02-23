Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/frukty-1774477033.html
Врач назвала овощи и фрукты, которые полезны до конца зимы
Врач назвала овощи и фрукты, которые полезны до конца зимы - РИА Новости, 23.02.2022
Врач назвала овощи и фрукты, которые полезны до конца зимы
Даже при наличии в магазинах овощей и фруктов, которые поставляют круглый год, россияне привыкли употреблять в пищу плоды, заготовленные с осени. О том, какие... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:15
2022-02-23T06:04
общество
юлия пигарева
россия
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758103463_0:220:2957:1883_1920x0_80_0_0_d8ec41eaae46a4887ef5f93fabf295d8.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Даже при наличии в магазинах овощей и фруктов, которые поставляют круглый год, россияне привыкли употреблять в пищу плоды, заготовленные с осени. О том, какие продукты сохраняют полезные свойства вплоть до конца весны, рассказала агентству "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева.Она отметила, что сезонные овощи всегда лучше, чем несезонные. Эксперт напомнила, что сравнивать помидоры и огурцы с морковью, картошкой и свеклой не совсем корректно, как как это овощи с разным составом и разным содержанием витаминов, минералов и углеводов. В картофеле, например, углеводов заметно больше.В своем рационе врач посоветовала отдавать предпочтение сезонным овощам, однако тепличные помидоры и огурцы можно употреблять и зимой.
https://ria.ru/20220219/kholodilnik-1773716451.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758103463_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_83d88b64fb6f22f528a754491f954b2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юлия пигарева, россия, здоровье
04:15 23.02.2022 (обновлено: 06:04 23.02.2022)
 
Врач назвала овощи и фрукты, которые полезны до конца зимы

Диетолог Пигарева: зимой лучше есть сезонные овощи, однако тепличные плоды тоже полезны

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели в гипермаркете
Покупатели в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупатели в гипермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Даже при наличии в магазинах овощей и фруктов, которые поставляют круглый год, россияне привыкли употреблять в пищу плоды, заготовленные с осени. О том, какие продукты сохраняют полезные свойства вплоть до конца весны, рассказала агентству "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева.
Она отметила, что сезонные овощи всегда лучше, чем несезонные. Эксперт напомнила, что сравнивать помидоры и огурцы с морковью, картошкой и свеклой не совсем корректно, как как это овощи с разным составом и разным содержанием витаминов, минералов и углеводов. В картофеле, например, углеводов заметно больше.

"Это овощи с разным составом и разным содержанием витаминов, минералов и углеводов. В картофеле углеводов заметно больше (17 граммов), чем в помидорах (3,2 грамма)", — пояснила Пигарева.

В своем рационе врач посоветовала отдавать предпочтение сезонным овощам, однако тепличные помидоры и огурцы можно употреблять и зимой.
Холодильник - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 05:26
Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Опубликовано: Никита Брыкин
 
ОбществоЮлия ПигареваРоссияЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала