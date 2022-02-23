04:15 23.02.2022 (обновлено: 06:04 23.02.2022)
Врач назвала овощи и фрукты, которые полезны до конца зимы
Диетолог Пигарева: зимой лучше есть сезонные овощи, однако тепличные плоды тоже полезны
Покупатели в гипермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Даже при наличии в магазинах овощей и фруктов, которые поставляют круглый год, россияне привыкли употреблять в пищу плоды, заготовленные с осени. О том, какие продукты сохраняют полезные свойства вплоть до конца весны, рассказала агентству "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева.
Она отметила, что сезонные овощи всегда лучше, чем несезонные. Эксперт напомнила, что сравнивать помидоры и огурцы с морковью, картошкой и свеклой не совсем корректно, как как это овощи с разным составом и разным содержанием витаминов, минералов и углеводов. В картофеле, например, углеводов заметно больше.
"Это овощи с разным составом и разным содержанием витаминов, минералов и углеводов. В картофеле углеводов заметно больше (17 граммов), чем в помидорах (3,2 грамма)", — пояснила Пигарева.
В своем рационе врач посоветовала отдавать предпочтение сезонным овощам, однако тепличные помидоры и огурцы можно употреблять и зимой.
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Опубликовано: Никита Брыкин