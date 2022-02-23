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Глава МИД Франции заявил, что "нормандский формат" еще существует

Глава МИД Франции заявил, что "нормандский формат" еще существует - РИА Новости, 23.02.2022

Глава МИД Франции заявил, что "нормандский формат" еще существует

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "нормандский формат" урегулирования по Украине все ещё существует. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:15

2022-02-23T15:15

2022-02-23T15:17

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ситуация в днр и лнр

украина

франция

обострение ситуации в днр и лнр

анналена бербок

владимир путин

донецкая народная республика

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "нормандский формат" урегулирования по Украине все ещё существует."Что касается "нормандского формата", он все еще существует. Мы не отказываемся от него. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать кризис на Украине", - заявил Ле Дриан на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок в Берлине.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

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Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, франция, анналена бербок, владимир путин, донецкая народная республика, берлин (город), россия