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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/format-1774541082.html
Глава МИД Франции заявил, что "нормандский формат" еще существует
Глава МИД Франции заявил, что "нормандский формат" еще существует - РИА Новости, 23.02.2022
Глава МИД Франции заявил, что "нормандский формат" еще существует
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "нормандский формат" урегулирования по Украине все ещё существует. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:15
2022-02-23T15:17
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
франция
обострение ситуации в днр и лнр
анналена бербок
владимир путин
донецкая народная республика
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "нормандский формат" урегулирования по Украине все ещё существует."Что касается "нормандского формата", он все еще существует. Мы не отказываемся от него. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать кризис на Украине", - заявил Ле Дриан на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок в Берлине.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774454656.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, франция, анналена бербок, владимир путин, донецкая народная республика, берлин (город), россия
15:15 23.02.2022 (обновлено: 15:17 23.02.2022)
 
Глава МИД Франции заявил, что "нормандский формат" еще существует

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что "нормандский формат" по Украине еще существует

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "нормандский формат" урегулирования по Украине все ещё существует.
"Что касается "нормандского формата", он все еще существует. Мы не отказываемся от него. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать кризис на Украине", - заявил Ле Дриан на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок в Берлине.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 20:58
Встреча Лаврова с главой МИД Франции не состоится
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаФранцияАнналена БербокВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаБерлин (город)Россия
 
 
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