15:15 23.02.2022 (обновлено: 15:17 23.02.2022)
Глава МИД Франции заявил, что "нормандский формат" еще существует
Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что "нормандский формат" по Украине еще существует
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "нормандский формат" урегулирования по Украине все ещё существует.
"Что касается "нормандского формата", он все еще существует. Мы не отказываемся от него. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать кризис на Украине", - заявил Ле Дриан на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок в Берлине.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
22 февраля, 20:58Встреча Лаврова с главой МИД Франции не состоится
Опубликовано: Петр Попадюк