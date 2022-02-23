Блинкен не стал отвечать на вопрос о будущем "нормандского" формата
Блинкен: вопрос о будущем "нормандского" формата лучше задать президенту Путину
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переадресовал президенту РФ Владимиру Путину вопрос журналистов о будущем "нормандского" формата, который был создан для содействия выполнению минских договоренностей об урегулировании на востоке Украины.
"В отношении "нормандского" формата, я думаю, что этот вопрос лучше задать президенту Путину. Насколько мы видим, своими действиями он отверг, по сути, порвал Минские соглашения, для продвижения которых предназначался "нормандский" формат", — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
Опубликовано: Никита Стома