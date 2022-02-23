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Блинкен не стал отвечать на вопрос о будущем "нормандского" формата
Блинкен не стал отвечать на вопрос о будущем "нормандского" формата - РИА Новости, 23.02.2022
Блинкен не стал отвечать на вопрос о будущем "нормандского" формата
Госсекретарь США Энтони Блинкен переадресовал президенту РФ Владимиру Путину вопрос журналистов о будущем "нормандского" формата, который был создан для... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:05
2022-02-23T02:05
в мире
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переадресовал президенту РФ Владимиру Путину вопрос журналистов о будущем "нормандского" формата, который был создан для содействия выполнению минских договоренностей об урегулировании на востоке Украины.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.
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в мире, владимир путин, россия, киев, сша, нато, энтони блинкен, вашингтон, украина
02:05 23.02.2022
 
Блинкен не стал отвечать на вопрос о будущем "нормандского" формата

Блинкен: вопрос о будущем "нормандского" формата лучше задать президенту Путину

© REUTERS / POOLГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / POOL
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переадресовал президенту РФ Владимиру Путину вопрос журналистов о будущем "нормандского" формата, который был создан для содействия выполнению минских договоренностей об урегулировании на востоке Украины.

"В отношении "нормандского" формата, я думаю, что этот вопрос лучше задать президенту Путину. Насколько мы видим, своими действиями он отверг, по сути, порвал Минские соглашения, для продвижения которых предназначался "нормандский" формат", — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:59
Белый дом оценил возможность встречи Путина и Байдена
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинРоссияКиевСШАНАТОЭнтони БлинкенВашингтонУкраина
 
 
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