https://ria.ru/20220223/format-1774480004.html

Блинкен не стал отвечать на вопрос о будущем "нормандского" формата

Блинкен не стал отвечать на вопрос о будущем "нормандского" формата - РИА Новости, 23.02.2022

Блинкен не стал отвечать на вопрос о будущем "нормандского" формата

Госсекретарь США Энтони Блинкен переадресовал президенту РФ Владимиру Путину вопрос журналистов о будущем "нормандского" формата, который был создан для... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:05

2022-02-23T02:05

2022-02-23T02:05

в мире

владимир путин

россия

киев

сша

нато

энтони блинкен

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769690250_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_8321df9debb96498bfa91f03df8f682a.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переадресовал президенту РФ Владимиру Путину вопрос журналистов о будущем "нормандского" формата, который был создан для содействия выполнению минских договоренностей об урегулировании на востоке Украины.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.

https://ria.ru/20220223/vstrecha-1774479180.html

россия

киев

сша

вашингтон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, киев, сша, нато, энтони блинкен, вашингтон, украина