https://ria.ru/20220223/fond-1774560340.html

Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект

Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект - РИА Новости, 23.02.2022

Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект

Немецкий фонд, созданный для защиты "Северного потока — 2" от возможных американских санкций, отказался поддерживать проект, заявил его председатель, бывший... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:26

2022-02-23T17:26

2022-02-23T19:53

северный поток — 2

экономика

германия

россия

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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Немецкий фонд, созданный для защиты "Северного потока — 2" от возможных американских санкций, отказался поддерживать проект, заявил его председатель, бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг.Этот шаг связан с остановкой сертификации трубопровода, о которой накануне объявил канцлер Олаф Шольц. По словам Зеллеринга, правление фонда единогласно решило "принимать во внимание это развитие событий"."Мы более не связаны задачей, которую нам дал земельный парламент и четко прописал в уставе, что мы, вопреки санкциям США, будем работать на завершение трубопровода", — добавил он.Фонд продолжит работу, направленную на "защиту климата", указал Зеллеринг.В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании подавляющим большинством голосов одобрил предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока — 2". Его целью была поддержка проектов "защиты климата" и охраны природы, в том числе обеспечение наиболее благоприятного с точки зрения климата энергообеспечения. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад по "Северному потоку — 2" немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ. На основании этого документа проводили сертификацию оператора газопровода.Ранее Министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад.

https://ria.ru/20220223/gaz-1774555298.html

https://ria.ru/20220223/litsemerie-1774473663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северный поток — 2, экономика, германия, россия