17:26 23.02.2022 (обновлено: 19:53 23.02.2022)
Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект
Немецкий фонд для защиты "Северного потока — 2" от санкций отказался поддерживать его
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtСостав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока — 2" прибыл в финский порт Коверхар
Состав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока — 2" прибыл в финский порт Коверхар
БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Немецкий фонд, созданный для защиты "Северного потока — 2" от возможных американских санкций, отказался поддерживать проект, заявил его председатель, бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг.
"Экономическая деятельность предприятия (фонда. — Прим. ред.) остановлена со вчерашнего вечера", — сказал он в интервью телерадиокомпании NDR.
Этот шаг связан с остановкой сертификации трубопровода, о которой накануне объявил канцлер Олаф Шольц. По словам Зеллеринга, правление фонда единогласно решило "принимать во внимание это развитие событий".
"Мы более не связаны задачей, которую нам дал земельный парламент и четко прописал в уставе, что мы, вопреки санкциям США, будем работать на завершение трубопровода", — добавил он.
Фонд продолжит работу, направленную на "защиту климата", указал Зеллеринг.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании подавляющим большинством голосов одобрил предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока — 2". Его целью была поддержка проектов "защиты климата" и охраны природы, в том числе обеспечение наиболее благоприятного с точки зрения климата энергообеспечения. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад по "Северному потоку — 2" немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ. На основании этого документа проводили сертификацию оператора газопровода.
Ранее Министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад.
Опубликовано: Влада Копылова