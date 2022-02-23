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Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект
Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект - РИА Новости, 23.02.2022
Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект
Немецкий фонд, созданный для защиты "Северного потока — 2" от возможных американских санкций, отказался поддерживать проект, заявил его председатель, бывший... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:26
2022-02-23T19:53
северный поток — 2
экономика
германия
россия
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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Немецкий фонд, созданный для защиты "Северного потока — 2" от возможных американских санкций, отказался поддерживать проект, заявил его председатель, бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг.Этот шаг связан с остановкой сертификации трубопровода, о которой накануне объявил канцлер Олаф Шольц. По словам Зеллеринга, правление фонда единогласно решило "принимать во внимание это развитие событий"."Мы более не связаны задачей, которую нам дал земельный парламент и четко прописал в уставе, что мы, вопреки санкциям США, будем работать на завершение трубопровода", — добавил он.Фонд продолжит работу, направленную на "защиту климата", указал Зеллеринг.В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании подавляющим большинством голосов одобрил предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока — 2". Его целью была поддержка проектов "защиты климата" и охраны природы, в том числе обеспечение наиболее благоприятного с точки зрения климата энергообеспечения. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад по "Северному потоку — 2" немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ. На основании этого документа проводили сертификацию оператора газопровода.Ранее Министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад.
https://ria.ru/20220223/gaz-1774555298.html
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северный поток — 2, экономика, германия, россия
17:26 23.02.2022 (обновлено: 19:53 23.02.2022)
 
Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект

Немецкий фонд для защиты "Северного потока — 2" от санкций отказался поддерживать его

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtСостав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока — 2" прибыл в финский порт Коверхар
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока — 2 прибыл в финский порт Коверхар - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Состав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока — 2" прибыл в финский порт Коверхар
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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Немецкий фонд, созданный для защиты "Северного потока — 2" от возможных американских санкций, отказался поддерживать проект, заявил его председатель, бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг.

"Экономическая деятельность предприятия (фонда. — Прим. ред.) остановлена со вчерашнего вечера", — сказал он в интервью телерадиокомпании NDR.

Этот шаг связан с остановкой сертификации трубопровода, о которой накануне объявил канцлер Олаф Шольц. По словам Зеллеринга, правление фонда единогласно решило "принимать во внимание это развитие событий".
"Мы более не связаны задачей, которую нам дал земельный парламент и четко прописал в уставе, что мы, вопреки санкциям США, будем работать на завершение трубопровода", — добавил он.
Фонд продолжит работу, направленную на "защиту климата", указал Зеллеринг.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании подавляющим большинством голосов одобрил предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока — 2". Его целью была поддержка проектов "защиты климата" и охраны природы, в том числе обеспечение наиболее благоприятного с точки зрения климата энергообеспечения. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2".
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"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад по "Северному потоку — 2" немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ. На основании этого документа проводили сертификацию оператора газопровода.
Ранее Министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад.
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Северный поток — 2ЭкономикаГерманияРоссия
 
 
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