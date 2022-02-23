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Евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года
Евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года - РИА Новости, 23.02.2022
Евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года
Рубль теряет более 2,5% своей стоимости в среду вечером, курс евро поднимался выше 92 рублей впервые с апреля 2021 года, курс доллара торгуется выше 81 рубля,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:51
2022-02-23T22:51
2022-02-23T23:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Рубль теряет более 2,5% своей стоимости в среду вечером, курс евро поднимался выше 92 рублей впервые с апреля 2021 года, курс доллара торгуется выше 81 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" 22.47 мск рос на 2,25 рубля – 91,7 рубля, курс доллара - на 2,37 рубля, 81,17 рубля. Минутами ранее курс евро поднимался до 92 рублей, обновив максимум с 22 апреля 2021 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская биржа, россия, евро, экономика
22:51 23.02.2022 (обновлено: 23:14 23.02.2022)
Евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года
Данные Московской биржи: курс евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года