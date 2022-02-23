https://ria.ru/20220223/evro-1774595253.html

Евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года

Евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года - РИА Новости, 23.02.2022

Евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года

Рубль теряет более 2,5% своей стоимости в среду вечером, курс евро поднимался выше 92 рублей впервые с апреля 2021 года, курс доллара торгуется выше 81 рубля,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:51

2022-02-23T22:51

2022-02-23T23:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

россия

евро

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769291934_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_0991f9e51b0665dc441d4265d88ef219.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Рубль теряет более 2,5% своей стоимости в среду вечером, курс евро поднимался выше 92 рублей впервые с апреля 2021 года, курс доллара торгуется выше 81 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" 22.47 мск рос на 2,25 рубля – 91,7 рубля, курс доллара - на 2,37 рубля, 81,17 рубля. Минутами ранее курс евро поднимался до 92 рублей, обновив максимум с 22 апреля 2021 года.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская биржа, россия, евро, экономика