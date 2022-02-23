15:19 23.02.2022 (обновлено: 15:50 23.02.2022)
Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии
Посольство России в Киеве начало эвакуацию сотрудников дипмиссии
Здание посольства России в Киеве
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Посольство России в Киеве начало эвакуировать сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-атташе Денис Голенко.
Накануне в МИД заявили, что в самое ближайшее время Москва эвакуирует с Украины персонал дипмиссии.
"Да. Начали", — подтвердил Голенко.
Обстановка у посольства спокойная, как и всегда, дежурит полиция и Нацгвардия. Никаких митингов или акций не проводится.
Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, сказал ранее президент Владимир Зеленский. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что их надо было прекратить еще в 2014 году. По его словам, ведомство проанализировала последствия и пришло к выводу, что сейчас такое решение отвечает интересам страны.
При этом Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом, сказал замглавы российского МИД Андрей Руденко. Он добавил, что Минские соглашения уже не действуют именно по вине Киева.
Ранее временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Влада Копылова