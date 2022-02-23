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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774541633.html
Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии
Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии - РИА Новости, 23.02.2022
Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии
Посольство России в Киеве начало эвакуировать сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-атташе Денис Голенко. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:19
2022-02-23T15:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
признание днр и лнр в россии
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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Посольство России в Киеве начало эвакуировать сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-атташе Денис Голенко.Накануне в МИД заявили, что в самое ближайшее время Москва эвакуирует с Украины персонал дипмиссии."Да. Начали", — подтвердил Голенко.Обстановка у посольства спокойная, как и всегда, дежурит полиция и Нацгвардия. Никаких митингов или акций не проводится.Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, сказал ранее президент Владимир Зеленский. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что их надо было прекратить еще в 2014 году. По его словам, ведомство проанализировала последствия и пришло к выводу, что сейчас такое решение отвечает интересам страны.При этом Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом, сказал замглавы российского МИД Андрей Руденко. Он добавил, что Минские соглашения уже не действуют именно по вине Киева. Ранее временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, украина, россия, признание днр и лнр в россии
15:19 23.02.2022 (обновлено: 15:50 23.02.2022)
 
Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии

Посольство России в Киеве начало эвакуацию сотрудников дипмиссии

© REUTERS / Valentyn OgirenkoЗдание посольства России в Киеве
Здание посольства России в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Здание посольства России в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Посольство России в Киеве начало эвакуировать сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-атташе Денис Голенко.
Накануне в МИД заявили, что в самое ближайшее время Москва эвакуирует с Украины персонал дипмиссии.
"Да. Начали", — подтвердил Голенко.
Обстановка у посольства спокойная, как и всегда, дежурит полиция и Нацгвардия. Никаких митингов или акций не проводится.
Жители Донецка возлагают цветы к могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт: признание независимости ДНР и ЛНР спутало геополитические карты
Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, сказал ранее президент Владимир Зеленский. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что их надо было прекратить еще в 2014 году. По его словам, ведомство проанализировала последствия и пришло к выводу, что сейчас такое решение отвечает интересам страны.
При этом Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом, сказал замглавы российского МИД Андрей Руденко. Он добавил, что Минские соглашения уже не действуют именно по вине Киева.
Ранее временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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