https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774541633.html

Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии

Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии - РИА Новости, 23.02.2022

Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии

Посольство России в Киеве начало эвакуировать сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-атташе Денис Голенко. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:19

2022-02-23T15:19

2022-02-23T15:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

признание днр и лнр в россии

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Посольство России в Киеве начало эвакуировать сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-атташе Денис Голенко.Накануне в МИД заявили, что в самое ближайшее время Москва эвакуирует с Украины персонал дипмиссии."Да. Начали", — подтвердил Голенко.Обстановка у посольства спокойная, как и всегда, дежурит полиция и Нацгвардия. Никаких митингов или акций не проводится.Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, сказал ранее президент Владимир Зеленский. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что их надо было прекратить еще в 2014 году. По его словам, ведомство проанализировала последствия и пришло к выводу, что сейчас такое решение отвечает интересам страны.При этом Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом, сказал замглавы российского МИД Андрей Руденко. Он добавил, что Минские соглашения уже не действуют именно по вине Киева. Ранее временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия, признание днр и лнр в россии