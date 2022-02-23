https://ria.ru/20220223/downey-1774362847.html
Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека"
Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека" - РИА Новости, 23.02.2022
Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека"
Актер Роберт Дауни — младший снимется в фильме Шейна Блэка с предварительным названием "Паркер", заказанный студией Amazon, сообщает The Wrap. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:21
2022-02-23T04:21
2022-02-23T04:21
культура
новости культуры
кино и сериалы
роберт дауни-младший
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151187/98/1511879875_0:0:3672:2066_1920x0_80_0_0_39c10be59bfa593747f69752fa05d88e.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Актер Роберт Дауни — младший снимется в фильме Шейна Блэка с предварительным названием "Паркер", заказанный студией Amazon, сообщает The Wrap. По информации издания, лента будет основана на одном из романов, входящем в цикл писателя Дональда Уэстлейка (работал под псевдонимом Ричард Старк), о профессиональном воре по кличку Паркер. Его и сыграет Роберт Дауни — младший.Ожидается, что Блэк создаст ленту по первой книге Уэстлейка — детективной повести "Охотник" (1962). В ней главного героя бросает умирать бывший напарник. Оправившись Паркер пытается выследить своего врага и отомстить. Повесть для сценария адаптирует Блэк. Остальные подробности пока не раскрывают, как и дату выхода картины.Ранее книга была экранизирована дважды. В 1967 году состоялась премьера фильма Джона Бурмена "Выстрел в упор" с Ли Марвином в главной роли. Спустя более 30 лет, в 1999 году, Брайан Хелгеленд представил боевик "Расплата" с Мелом Гибсоном. Шейн Блэк и Роберт Дауни — младший не первый раз работают вместе. В 2005 году вышла криминальная драма "Поцелуй навылет", которая отчасти возродила карьеру актера после его долгой борьбы с зависимостью. В 2008-м зрители увидели их другую совместную работу — третью часть блокбастера Marvel "Железного человека".
https://ria.ru/20220211/crowe-1772089477.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151187/98/1511879875_294:0:3502:2406_1920x0_80_0_0_c66efee7e1741059d97dec5041f25eb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, роберт дауни-младший
Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека"
Роберт Дауни — младший сыграет вора в фильме Шейна Блэка "Паркер"
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Актер Роберт Дауни — младший снимется в фильме Шейна Блэка с предварительным названием "Паркер", заказанный студией Amazon, сообщает
The Wrap.
По информации издания, лента будет основана на одном из романов, входящем в цикл писателя Дональда Уэстлейка (работал под псевдонимом Ричард Старк), о профессиональном воре по кличку Паркер. Его и сыграет Роберт Дауни — младший.
Ожидается, что Блэк создаст ленту по первой книге Уэстлейка — детективной повести "Охотник" (1962). В ней главного героя бросает умирать бывший напарник. Оправившись Паркер пытается выследить своего врага и отомстить.
Повесть для сценария адаптирует Блэк. Остальные подробности пока не раскрывают, как и дату выхода картины.
Ранее книга была экранизирована дважды. В 1967 году состоялась премьера фильма Джона Бурмена "Выстрел в упор" с Ли Марвином в главной роли. Спустя более 30 лет, в 1999 году, Брайан Хелгеленд представил боевик "Расплата" с Мелом Гибсоном.
Шейн Блэк и Роберт Дауни — младший не первый раз работают вместе. В 2005 году вышла криминальная драма "Поцелуй навылет", которая отчасти возродила карьеру актера после его долгой борьбы с зависимостью. В 2008-м зрители увидели их другую совместную работу — третью часть блокбастера Marvel "Железного человека".