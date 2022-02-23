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Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека"

Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека" - РИА Новости, 23.02.2022

Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека"

Актер Роберт Дауни — младший снимется в фильме Шейна Блэка с предварительным названием "Паркер", заказанный студией Amazon, сообщает The Wrap. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T04:21

2022-02-23T04:21

2022-02-23T04:21

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Актер Роберт Дауни — младший снимется в фильме Шейна Блэка с предварительным названием "Паркер", заказанный студией Amazon, сообщает The Wrap. По информации издания, лента будет основана на одном из романов, входящем в цикл писателя Дональда Уэстлейка (работал под псевдонимом Ричард Старк), о профессиональном воре по кличку Паркер. Его и сыграет Роберт Дауни — младший.Ожидается, что Блэк создаст ленту по первой книге Уэстлейка — детективной повести "Охотник" (1962). В ней главного героя бросает умирать бывший напарник. Оправившись Паркер пытается выследить своего врага и отомстить. Повесть для сценария адаптирует Блэк. Остальные подробности пока не раскрывают, как и дату выхода картины.Ранее книга была экранизирована дважды. В 1967 году состоялась премьера фильма Джона Бурмена "Выстрел в упор" с Ли Марвином в главной роли. Спустя более 30 лет, в 1999 году, Брайан Хелгеленд представил боевик "Расплата" с Мелом Гибсоном. Шейн Блэк и Роберт Дауни — младший не первый раз работают вместе. В 2005 году вышла криминальная драма "Поцелуй навылет", которая отчасти возродила карьеру актера после его долгой борьбы с зависимостью. В 2008-м зрители увидели их другую совместную работу — третью часть блокбастера Marvel "Железного человека".

https://ria.ru/20220211/crowe-1772089477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, роберт дауни-младший