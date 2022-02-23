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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220223/downey-1774362847.html
Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека"
Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека" - РИА Новости, 23.02.2022
Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека"
Актер Роберт Дауни — младший снимется в фильме Шейна Блэка с предварительным названием "Паркер", заказанный студией Amazon, сообщает The Wrap. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:21
2022-02-23T04:21
культура
новости культуры
кино и сериалы
роберт дауни-младший
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Актер Роберт Дауни — младший снимется в фильме Шейна Блэка с предварительным названием "Паркер", заказанный студией Amazon, сообщает The Wrap. По информации издания, лента будет основана на одном из романов, входящем в цикл писателя Дональда Уэстлейка (работал под псевдонимом Ричард Старк), о профессиональном воре по кличку Паркер. Его и сыграет Роберт Дауни — младший.Ожидается, что Блэк создаст ленту по первой книге Уэстлейка — детективной повести "Охотник" (1962). В ней главного героя бросает умирать бывший напарник. Оправившись Паркер пытается выследить своего врага и отомстить. Повесть для сценария адаптирует Блэк. Остальные подробности пока не раскрывают, как и дату выхода картины.Ранее книга была экранизирована дважды. В 1967 году состоялась премьера фильма Джона Бурмена "Выстрел в упор" с Ли Марвином в главной роли. Спустя более 30 лет, в 1999 году, Брайан Хелгеленд представил боевик "Расплата" с Мелом Гибсоном. Шейн Блэк и Роберт Дауни — младший не первый раз работают вместе. В 2005 году вышла криминальная драма "Поцелуй навылет", которая отчасти возродила карьеру актера после его долгой борьбы с зависимостью. В 2008-м зрители увидели их другую совместную работу — третью часть блокбастера Marvel "Железного человека".
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Галина Соколова
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новости культуры, кино и сериалы, роберт дауни-младший
04:21 23.02.2022
 
Роберт Дауни — младший сыграет вора в ленте режиссера "Железного человека"

Роберт Дауни — младший сыграет вора в фильме Шейна Блэка "Паркер"

© VALERIE MACON / AFPРоберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
© VALERIE MACON / AFP
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Актер Роберт Дауни — младший снимется в фильме Шейна Блэка с предварительным названием "Паркер", заказанный студией Amazon, сообщает The Wrap.
По информации издания, лента будет основана на одном из романов, входящем в цикл писателя Дональда Уэстлейка (работал под псевдонимом Ричард Старк), о профессиональном воре по кличку Паркер. Его и сыграет Роберт Дауни — младший.
Ожидается, что Блэк создаст ленту по первой книге Уэстлейка — детективной повести "Охотник" (1962). В ней главного героя бросает умирать бывший напарник. Оправившись Паркер пытается выследить своего врага и отомстить.
Повесть для сценария адаптирует Блэк. Остальные подробности пока не раскрывают, как и дату выхода картины.
Ранее книга была экранизирована дважды. В 1967 году состоялась премьера фильма Джона Бурмена "Выстрел в упор" с Ли Марвином в главной роли. Спустя более 30 лет, в 1999 году, Брайан Хелгеленд представил боевик "Расплата" с Мелом Гибсоном.
Шейн Блэк и Роберт Дауни — младший не первый раз работают вместе. В 2005 году вышла криминальная драма "Поцелуй навылет", которая отчасти возродила карьеру актера после его долгой борьбы с зависимостью. В 2008-м зрители увидели их другую совместную работу — третью часть блокбастера Marvel "Железного человека".
Актер Рассел Кроу на фотосессии своего фильма Славные парни (The Nice Guys) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 00:35Культура
Рассел Кроу снимется в фильме Marvel о враге Человека-паука
Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыРоберт Дауни-младший
 
 
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