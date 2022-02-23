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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donetsk-1774568121.html
В Донецке слышны звуки взрывов
В Донецке слышны звуки взрывов - РИА Новости, 23.02.2022
В Донецке слышны звуки взрывов
В Донецке слышны звуки взрывов, предположительно, со стороны аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:31
2022-02-23T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. В Донецке слышны звуки взрывов, предположительно, со стороны аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/donbass-1774566731.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:31 23.02.2022 (обновлено: 18:57 23.02.2022)
 
В Донецке слышны звуки взрывов

В Донецке слышны звуки взрывов, предположительно, они раздаются в районе аэропорта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с флагом Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с флагом Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Баннер с флагом Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. В Донецке слышны звуки взрывов, предположительно, со стороны аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 18:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кулеба заявил в ООН, что Киев не планирует военных операций в Донбассе
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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