18:31 23.02.2022 (обновлено: 18:57 23.02.2022)
В Донецке слышны звуки взрывов
В Донецке слышны звуки взрывов, предположительно, они раздаются в районе аэропорта
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с флагом Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с флагом Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. В Донецке слышны звуки взрывов, предположительно, со стороны аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Петр Попадюк