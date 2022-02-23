https://ria.ru/20220223/donetsk-1774568121.html

В Донецке слышны звуки взрывов

В Донецке слышны звуки взрывов - РИА Новости, 23.02.2022

В Донецке слышны звуки взрывов

В Донецке слышны звуки взрывов, предположительно, со стороны аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:31

2022-02-23T18:31

2022-02-23T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. В Донецке слышны звуки взрывов, предположительно, со стороны аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика