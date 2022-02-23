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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу
Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу - РИА Новости, 23.02.2022
Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу
Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу, заявил на ГА ООН в среду постпред РФ в организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:22
2022-02-23T22:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
василий небензя
россия
минск
оон
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ООН, 23 фев - РИА Новости. Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу, заявил на ГА ООН в среду постпред РФ в организации Василий Небензя.“(Киев) по сути саботировал работу контактной группы в Минске, большинство из вас даже не представляет, как проходили заседания контактной группы и как украинские представители саботировали принятие решений не только по политическим, но по экономическим и по гуманитарным вопросам”, - сказал, выступая перед ГА ООН, постпред России.По его словам, “в последнее время украинские руководители перестали стесняться и прямо на камеры заявили о том, что не собираются выполнять свои обязательства”.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, василий небензя, россия, минск, оон, киев
19:22 23.02.2022 (обновлено: 22:47 23.02.2022)
 
Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу

Постпред в ООН Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России в ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя
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ООН, 23 фев - РИА Новости. Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу, заявил на ГА ООН в среду постпред РФ в организации Василий Небензя.
“(Киев) по сути саботировал работу контактной группы в Минске, большинство из вас даже не представляет, как проходили заседания контактной группы и как украинские представители саботировали принятие решений не только по политическим, но по экономическим и по гуманитарным вопросам”, - сказал, выступая перед ГА ООН, постпред России.
По его словам, “в последнее время украинские руководители перестали стесняться и прямо на камеры заявили о том, что не собираются выполнять свои обязательства”.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный в Донецкой области
Вчера, 19:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев с самого начала вынашивал планы реванша с Донбассом, заявил Небензя
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВасилий НебензяРоссияМинскООНКиев
 
 
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