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Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу

Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу - РИА Новости, 23.02.2022

Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу

Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу, заявил на ГА ООН в среду постпред РФ в организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T19:22

2022-02-23T19:22

2022-02-23T22:47

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ООН, 23 фев - РИА Новости. Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу, заявил на ГА ООН в среду постпред РФ в организации Василий Небензя.“(Киев) по сути саботировал работу контактной группы в Минске, большинство из вас даже не представляет, как проходили заседания контактной группы и как украинские представители саботировали принятие решений не только по политическим, но по экономическим и по гуманитарным вопросам”, - сказал, выступая перед ГА ООН, постпред России.По его словам, “в последнее время украинские руководители перестали стесняться и прямо на камеры заявили о том, что не собираются выполнять свои обязательства”.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

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