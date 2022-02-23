https://ria.ru/20220223/donbass-1774573504.html
Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу
Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу - РИА Новости, 23.02.2022
Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу
Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу, заявил на ГА ООН в среду постпред РФ в организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:22
2022-02-23T19:22
2022-02-23T22:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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василий небензя
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ООН, 23 фев - РИА Новости. Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу, заявил на ГА ООН в среду постпред РФ в организации Василий Небензя.“(Киев) по сути саботировал работу контактной группы в Минске, большинство из вас даже не представляет, как проходили заседания контактной группы и как украинские представители саботировали принятие решений не только по политическим, но по экономическим и по гуманитарным вопросам”, - сказал, выступая перед ГА ООН, постпред России.По его словам, “в последнее время украинские руководители перестали стесняться и прямо на камеры заявили о том, что не собираются выполнять свои обязательства”.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, василий небензя, россия, минск, оон, киев
19:22 23.02.2022 (обновлено: 22:47 23.02.2022)
Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу
Постпред в ООН Небензя: Киев саботировал принятие решений в контактной группе по Донбассу