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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donbass-1774555880.html
СК установил имена наемников из "Правого сектора"* и "Азова" в Донбассе
СК установил имена наемников из "Правого сектора"* и "Азова" в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022
СК установил имена наемников из "Правого сектора"* и "Азова" в Донбассе
Следственный комитет установил имена наемников из экстремистской организации "Правый сектор"* и националистического батальона "Азов" и получил доказательства их РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:51
2022-02-23T18:07
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
украина
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Следственный комитет установил имена наемников из экстремистской организации "Правый сектор"* и националистического батальона "Азов" и получил доказательства их преступлений против мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.Помимо полученных доказательств преступлений, поименно известны и наемники, вступившие в "Правый сектор"* и Азов.Одним из последних фигурантов стал сторонник националистических взглядов россиянин Антон Королев. Его дело направили в суд. Еще в 2014 году он связался с украинскими радикалами — чтобы заработать и пропагандировать свои взгляды. Он приехал на Украину и добровольно вступил в "Азов", получил навыки обращения с оружием, взрывчатыми веществами, знания о военной стратегии и тактике. С 2015-го по 2019 год Королев принимал непосредственное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе подразделения против сил народного ополчения ДНР. За это он получал регулярное материальное вознаграждение.По данным СК, ранее заочно к лишению свободы приговорили граждан России Широбокова и Железнова, участвовавших в боевых действиях в Донбассе в качестве наемников батальона "Азов". Сейчас они скрываются от российского правосудия на Украине.Еще один осужденный — Литвинов, виновный в разбойном нападении на территории Украины на гражданина России.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.*Запрещенная в России экстремистская организация.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/prestupleniya-1774552895.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
украина
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россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, украина
16:51 23.02.2022 (обновлено: 18:07 23.02.2022)
 
СК установил имена наемников из "Правого сектора"* и "Азова" в Донбассе

СК установил имена наемников из "Правого сектора"*, причастных к преступлениям в Донбассе

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Следственный комитет установил имена наемников из экстремистской организации "Правый сектор"* и националистического батальона "Азов" и получил доказательства их преступлений против мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В декабре 2013 года на территории Украины граждане этой страны Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов создали и возглавили экстремистскую организацию "Правый сектор"*, деятельность которой запрещена на территории России", — сказано в сообщении.
Помимо полученных доказательств преступлений, поименно известны и наемники, вступившие в "Правый сектор"* и Азов.
Одним из последних фигурантов стал сторонник националистических взглядов россиянин Антон Королев. Его дело направили в суд. Еще в 2014 году он связался с украинскими радикалами — чтобы заработать и пропагандировать свои взгляды. Он приехал на Украину и добровольно вступил в "Азов", получил навыки обращения с оружием, взрывчатыми веществами, знания о военной стратегии и тактике. С 2015-го по 2019 год Королев принимал непосредственное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе подразделения против сил народного ополчения ДНР. За это он получал регулярное материальное вознаграждение.
По данным СК, ранее заочно к лишению свободы приговорили граждан России Широбокова и Железнова, участвовавших в боевых действиях в Донбассе в качестве наемников батальона "Азов". Сейчас они скрываются от российского правосудия на Украине.
Еще один осужденный — Литвинов, виновный в разбойном нападении на территории Украины на гражданина России.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК располагает доказательствами причастности ВСУ к преступлениям в Донбассе
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Правый секторУкраина
 
 
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