15:03 23.02.2022 (обновлено: 15:37 23.02.2022)
Договориться с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся, заявил Турчак
Турчак заявил, что договориться по Донбассу с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сомневается в возможности договориться в вопросе по Донбассу с нынешними властями Украины.
"Я сомневаюсь в возможности диалога, потому что мы на принципиально разных "полушариях" существуем. Для них Донбасс - это территория, а для нас Донбасс - это люди. И мы никогда здесь не сойдёмся. С этим правительством (Украины - ред.) вряд ли возможно о чем-то договориться", - сказал Турчак на пресс-конференции в Донецке.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова