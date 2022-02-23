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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donbass-1774539725.html
Договориться с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся, заявил Турчак
Договориться с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся, заявил Турчак - РИА Новости, 23.02.2022
Договориться с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся, заявил Турчак
Заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сомневается в возможности договориться в вопросе по Донбассу с нынешними властями РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:03
2022-02-23T15:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сомневается в возможности договориться в вопросе по Донбассу с нынешними властями Украины."Я сомневаюсь в возможности диалога, потому что мы на принципиально разных "полушариях" существуем. Для них Донбасс - это территория, а для нас Донбасс - это люди. И мы никогда здесь не сойдёмся. С этим правительством (Украины - ред.) вряд ли возможно о чем-то договориться", - сказал Турчак на пресс-конференции в Донецке.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ростовская область
россия
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:03 23.02.2022 (обновлено: 15:37 23.02.2022)
 
Договориться с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся, заявил Турчак

Турчак заявил, что договориться по Донбассу с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сомневается в возможности договориться в вопросе по Донбассу с нынешними властями Украины.
"Я сомневаюсь в возможности диалога, потому что мы на принципиально разных "полушариях" существуем. Для них Донбасс - это территория, а для нас Донбасс - это люди. И мы никогда здесь не сойдёмся. С этим правительством (Украины - ред.) вряд ли возможно о чем-то договориться", - сказал Турчак на пресс-конференции в Донецке.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 15:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Донбасс использует любой шанс на мир, если он есть, заявил Пушилин
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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