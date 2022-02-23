ВСУ за 15 минут обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Докучаевск, Стыла и Ясное
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР осматривают место взрыва в Петровском районе Донецка
Сотрудники народной милиции ДНР осматривают место взрыва в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики за 15 минут произвели обстрел по трем населенным пунктам в Донецкой народной республике, выпустив более 20 мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению, обстрелу подверглись населенные пункты Докучаевск в 10.20, Стыла в 10.30 и Ясное в 10.35. Представительством был зафиксирован запуск 21 мины калибром 120 миллиметров, запрещенным минскими соглашениями.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова