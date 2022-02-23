https://ria.ru/20220223/dollar-1774545932.html

Доллар поднялся выше 80 рублей

Доллар поднялся выше 80 рублей - РИА Новости, 23.02.2022

Доллар поднялся выше 80 рублей

Курс рубля ускорил падение в среду днём, доллар поднялся выше 80 рублей, евро торгуется почти по 91 рублю, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:46

2022-02-23T15:46

2022-02-23T15:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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евро

россия

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Курс рубля ускорил падение в среду днём, доллар поднялся выше 80 рублей, евро торгуется почти по 91 рублю, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 15.44 мск подскакивает на 1,34 рубля, до 80,14 рубля, курс евро - на 1,47 рубля, до 90,92 рубля.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, доллар, евро, россия