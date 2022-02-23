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Доллар поднялся выше 80 рублей
Доллар поднялся выше 80 рублей - РИА Новости, 23.02.2022
Доллар поднялся выше 80 рублей
Курс рубля ускорил падение в среду днём, доллар поднялся выше 80 рублей, евро торгуется почти по 91 рублю, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:46
2022-02-23T15:46
2022-02-23T15:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
россия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Курс рубля ускорил падение в среду днём, доллар поднялся выше 80 рублей, евро торгуется почти по 91 рублю, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 15.44 мск подскакивает на 1,34 рубля, до 80,14 рубля, курс евро - на 1,47 рубля, до 90,92 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, евро, россия
15:46 23.02.2022 (обновлено: 15:53 23.02.2022)
Доллар поднялся выше 80 рублей
Рубль продолжил падение, доллар поднялся выше 80 рублей