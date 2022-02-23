https://ria.ru/20220223/dollar-1774512926.html

Курс доллара снизился на 1,36 рубля

Курс доллара снизился на 1,36 рубля - РИА Новости, 23.02.2022

Курс доллара снизился на 1,36 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:40

2022-02-23T11:40

2022-02-23T18:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 мск среды снизился на 1,3622 рубля, составив 79,0572 рубля, свидетельствуют данные биржи.Во вторник средневзвешенный курс доллара составлял 80,4194 рубля за доллар.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, доллар