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Курс доллара снизился на 1,36 рубля
Курс доллара снизился на 1,36 рубля - РИА Новости, 23.02.2022
Курс доллара снизился на 1,36 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:40
2022-02-23T11:40
2022-02-23T18:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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доллар
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 мск среды снизился на 1,3622 рубля, составив 79,0572 рубля, свидетельствуют данные биржи.Во вторник средневзвешенный курс доллара составлял 80,4194 рубля за доллар.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, доллар
11:40 23.02.2022 (обновлено: 18:54 23.02.2022)
Курс доллара снизился на 1,36 рубля
Средневзвешенный курс доллара снизился до 79,06 рубля