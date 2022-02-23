https://ria.ru/20220223/dollar-1774475181.html
Эксперт рассказал, когда закончится "золотой век" доллара
Эксперт рассказал, когда закончится "золотой век" доллара - РИА Новости, 23.02.2022
Эксперт рассказал, когда закончится "золотой век" доллара
Доллар США входит в число резервных валют, его используют для расчета товарооборота. О том, возможно ли отступление доллара на второй план, рассказал агентству... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:15
2022-02-23T02:15
2022-02-23T02:20
сша
технологии
экономика
григорий сосновский
россия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Доллар США входит в число резервных валют, его используют для расчета товарооборота. О том, возможно ли отступление доллара на второй план, рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Доллар США по сути заместил собой все остальные валюты в смысле экономических связей. Во всем мире он воспринимается как универсальный инструмент международного финансового "общения"."Золотое время" для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья", — сказал Сосновский.Это может быть цифровая валюта или какой-то другой способ расчета, то есть это явно будет связано с новыми технологиями учета и оценки стоимости, предположит эксперт.
https://ria.ru/20220221/dollar-1774166241.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, технологии, экономика, григорий сосновский, россия
02:15 23.02.2022 (обновлено: 02:20 23.02.2022)
Эксперт рассказал, когда закончится "золотой век" доллара
Финансист Сосновский: доллар уйдет на второй план при появлении нового способа расчета