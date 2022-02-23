https://ria.ru/20220223/dollar-1774475181.html

Эксперт рассказал, когда закончится "золотой век" доллара

Эксперт рассказал, когда закончится "золотой век" доллара - РИА Новости, 23.02.2022

Эксперт рассказал, когда закончится "золотой век" доллара

Доллар США входит в число резервных валют, его используют для расчета товарооборота. О том, возможно ли отступление доллара на второй план, рассказал агентству... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:15

2022-02-23T02:15

2022-02-23T02:20

сша

технологии

экономика

григорий сосновский

россия

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Доллар США входит в число резервных валют, его используют для расчета товарооборота. О том, возможно ли отступление доллара на второй план, рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Доллар США по сути заместил собой все остальные валюты в смысле экономических связей. Во всем мире он воспринимается как универсальный инструмент международного финансового "общения"."Золотое время" для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья", — сказал Сосновский.Это может быть цифровая валюта или какой-то другой способ расчета, то есть это явно будет связано с новыми технологиями учета и оценки стоимости, предположит эксперт.

https://ria.ru/20220221/dollar-1774166241.html

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Никита Брыкин

сша, технологии, экономика, григорий сосновский, россия