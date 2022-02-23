https://ria.ru/20220223/dokazatelstva-1774502362.html

В Британии не увидели доказательств отправки российских войск в Донбасс

В Британии не увидели доказательств отправки российских войск в Донбасс - РИА Новости, 23.02.2022

В Британии не увидели доказательств отправки российских войск в Донбасс

Однозначных доказательств того, что Россия направляет войска в Донбасс, пока нет, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:19

2022-02-23T10:19

2022-02-23T10:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

великобритания

лиз трасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773796863_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_5026e9efeadd39ed414d68f5e5d05c2a.jpg

ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Однозначных доказательств того, что Россия направляет войска в Донбасс, пока нет, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News."Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — сказала она.При этом, выступая накануне перед журналистами, российский лидер прямо заявил, что не анонсировал ввод войск в Донбасс."Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", — сказал Путин.Признание ДНР и ЛНРПрезидент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774358871.html

великобритания

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, лиз трасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин