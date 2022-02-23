10:19 23.02.2022 (обновлено: 10:50 23.02.2022)
В Британии не увидели доказательств отправки российских войск в Донбасс
Глава МИД Британии Лиз Трасс не увидела доказательств отправки российских войск в Донбасс
ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Однозначных доказательств того, что Россия направляет войска в Донбасс, пока нет, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.
"Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — сказала она.
При этом, выступая накануне перед журналистами, российский лидер прямо заявил, что не анонсировал ввод войск в Донбасс.
"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", — сказал Путин.
Признание ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Опубликовано: Влада Копылова