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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/dokazatelstva-1774502362.html
В Британии не увидели доказательств отправки российских войск в Донбасс
В Британии не увидели доказательств отправки российских войск в Донбасс - РИА Новости, 23.02.2022
В Британии не увидели доказательств отправки российских войск в Донбасс
Однозначных доказательств того, что Россия направляет войска в Донбасс, пока нет, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:19
2022-02-23T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
великобритания
лиз трасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Однозначных доказательств того, что Россия направляет войска в Донбасс, пока нет, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News."Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — сказала она.При этом, выступая накануне перед журналистами, российский лидер прямо заявил, что не анонсировал ввод войск в Донбасс."Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", — сказал Путин.Признание ДНР и ЛНРПрезидент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, великобритания, лиз трасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин
10:19 23.02.2022 (обновлено: 10:50 23.02.2022)
 
В Британии не увидели доказательств отправки российских войск в Донбасс

Глава МИД Британии Лиз Трасс не увидела доказательств отправки российских войск в Донбасс

© REUTERS / Alexander ErmochenkoМужчины у входа в мобилизационный пункт в Донецке
Мужчины у входа в мобилизационный пункт в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Однозначных доказательств того, что Россия направляет войска в Донбасс, пока нет, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.
"Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — сказала она.
При этом, выступая накануне перед журналистами, российский лидер прямо заявил, что не анонсировал ввод войск в Донбасс.
"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", — сказал Путин.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 15:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия будет оказывать военную помощь ЛНР и ДНР исходя из угроз, заявил МИД

Признание ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВеликобританияЛиз ТрассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир Путин
 
 
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