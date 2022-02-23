https://ria.ru/20220223/dnr-1774538136.html

Пушилин заявил, что с Россией ДНР не имеет права сомневаться в победе

Пушилин заявил, что с Россией ДНР не имеет права сомневаться в победе - РИА Новости, 23.02.2022

Пушилин заявил, что с Россией ДНР не имеет права сомневаться в победе

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с поддержкой России не может идти речи о том, что республика может проиграть в противостоянии с... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:55

2022-02-23T14:55

2022-02-23T15:01

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с поддержкой России не может идти речи о том, что республика может проиграть в противостоянии с украинскими властями."Мы победим. С такой страной, с большой Россией, которую мы уважаем, ценим за то, что она именно так к нам относится, мы не имеем права проиграть или даже сомневаться в нашей победе", - заявил Пушилин на пресс-конференции.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220223/lnr-1774532074.html

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Петр Попадюк

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