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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/dnr-1774538136.html
Пушилин заявил, что с Россией ДНР не имеет права сомневаться в победе
Пушилин заявил, что с Россией ДНР не имеет права сомневаться в победе - РИА Новости, 23.02.2022
Пушилин заявил, что с Россией ДНР не имеет права сомневаться в победе
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с поддержкой России не может идти речи о том, что республика может проиграть в противостоянии с... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:55
2022-02-23T15:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
россия
денис пушилин
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владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с поддержкой России не может идти речи о том, что республика может проиграть в противостоянии с украинскими властями."Мы победим. С такой страной, с большой Россией, которую мы уважаем, ценим за то, что она именно так к нам относится, мы не имеем права проиграть или даже сомневаться в нашей победе", - заявил Пушилин на пресс-конференции.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/lnr-1774532074.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, россия, денис пушилин, в мире, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:55 23.02.2022 (обновлено: 15:01 23.02.2022)
 
Пушилин заявил, что с Россией ДНР не имеет права сомневаться в победе

Глава ДНР Пушилин заявил, что с Россией республика не имеет права сомневаться в победе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с поддержкой России не может идти речи о том, что республика может проиграть в противостоянии с украинскими властями.
"Мы победим. С такой страной, с большой Россией, которую мы уважаем, ценим за то, что она именно так к нам относится, мы не имеем права проиграть или даже сомневаться в нашей победе", - заявил Пушилин на пресс-конференции.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:19
ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная, заявили в ЛНР
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияДенис ПушилинВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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