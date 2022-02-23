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Youtube нанес удар по главе ДНР
Youtube заблокировал аккаунт главы ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Youtube нанес удар по главе ДНР
Видеохостинг Youtube заблокировал канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщило Донецкое агентство новостей. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:31
2022-02-23T14:31
в мире
донецкая народная республика
youtube
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Видеохостинг Youtube заблокировал канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщило Донецкое агентство новостей.Уточняется, что при попытке открыть страницу по старому адресу отображается надпись о том, что аккаунт заблокирован "за нарушение правил сообщества".В начале февраля Youtube заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР, а также страницу Луганского информационного центра.
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Станислав Ванд
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в мире, донецкая народная республика, youtube
14:31 23.02.2022
 
Youtube заблокировал аккаунт главы ДНР

Youtube заблокировал аккаунт главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин выступает на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин выступает на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин выступает на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Видеохостинг Youtube заблокировал канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщило Донецкое агентство новостей.
Уточняется, что при попытке открыть страницу по старому адресу отображается надпись о том, что аккаунт заблокирован "за нарушение правил сообщества".
В начале февраля Youtube заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР, а также страницу Луганского информационного центра.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 10:36В мире
YouTube заблокировал страницу госканала ДНР
Опубликовано: Станислав Ванд
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаYouTube
 
 
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