https://ria.ru/20220223/dnr-1774534216.html

Youtube нанес удар по главе ДНР

Youtube заблокировал аккаунт главы ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

Youtube нанес удар по главе ДНР

Видеохостинг Youtube заблокировал канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщило Донецкое агентство новостей. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:31

2022-02-23T14:31

2022-02-23T14:31

в мире

донецкая народная республика

youtube

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Видеохостинг Youtube заблокировал канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщило Донецкое агентство новостей.Уточняется, что при попытке открыть страницу по старому адресу отображается надпись о том, что аккаунт заблокирован "за нарушение правил сообщества".В начале февраля Youtube заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР, а также страницу Луганского информационного центра.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/dnr-1772849371.html

донецкая народная республика

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

в мире, донецкая народная республика, youtube