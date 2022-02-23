https://ria.ru/20220223/dnr-1774534216.html
Youtube нанес удар по главе ДНР
Youtube заблокировал аккаунт главы ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Youtube нанес удар по главе ДНР
Видеохостинг Youtube заблокировал канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщило Донецкое агентство новостей. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:31
2022-02-23T14:31
2022-02-23T14:31
в мире
донецкая народная республика
youtube
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Видеохостинг Youtube заблокировал канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщило Донецкое агентство новостей.Уточняется, что при попытке открыть страницу по старому адресу отображается надпись о том, что аккаунт заблокирован "за нарушение правил сообщества".В начале февраля Youtube заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР, а также страницу Луганского информационного центра.
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/dnr-1772849371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, youtube
Youtube заблокировал аккаунт главы ДНР
Youtube заблокировал аккаунт главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина