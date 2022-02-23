https://ria.ru/20220223/dnr-1774523544.html

ДНР за неделю зафиксировала 342 нарушения режима прекращения огня

ДНР за неделю зафиксировала 342 нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 23.02.2022

ДНР за неделю зафиксировала 342 нарушения режима прекращения огня

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за семь дней, с 17 по... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:00

2022-02-23T13:00

2022-02-23T13:00

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821716_0:229:2588:1685_1920x0_80_0_0_ceaf30178c302a09f45cfd2e68448e56.jpg

ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за семь дней, с 17 по 23 февраля, эскалации в Донбассе украинские военные 342 раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.Было выпущено 4473 боеприпаса различного калибра со стороны украинских силовиков."За семь дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 342 нарушения режима прекращения огня: горловское направление – 80, донецкое направление – 115, мариупольское направление – 147. Из них с применением тяжелого вооружения – 250", - говорится в сообщении представительства.За семь дней погибли четыре мирных жителя, трое получили ранения различной степени тяжести. ВСУ не прекращают огневую активность по всей линии соприкосновения, устраивают диверсии и обстреливают жилой сектор, добавили в ДНР."Подразделения ВС ДНР отражают атаки противника и не допустят нарушения территориальной целостности республики", - также говорится в заявлении. За период эскалации было повреждено 26 жилых домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, четыре объекта критической инфраструктуры и два транспортных средства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/nastuplenie-1774509170.html

https://ria.ru/20220223/donbass-1774514703.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы днр