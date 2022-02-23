ДНР за неделю зафиксировала 342 нарушения режима прекращения огня
ДНР за неделю зафиксировала 342 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за семь дней, с 17 по 23 февраля, эскалации в Донбассе украинские военные 342 раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.
Было выпущено 4473 боеприпаса различного калибра со стороны украинских силовиков.
"За семь дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 342 нарушения режима прекращения огня: горловское направление – 80, донецкое направление – 115, мариупольское направление – 147. Из них с применением тяжелого вооружения – 250", - говорится в сообщении представительства.
"Подразделения ВС ДНР отражают атаки противника и не допустят нарушения территориальной целостности республики", - также говорится в заявлении. За период эскалации было повреждено 26 жилых домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, четыре объекта критической инфраструктуры и два транспортных средства.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Варвара Скокшина