11:49 23.02.2022 (обновлено: 11:57 23.02.2022)
В ДНР заявили о двух обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полчаса произвели обстрел по двум населенным пунктам в Донецкой народной республике, выпустив почти 30 мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелу подверглись населенные пункт Луганское и Водяное. Как отмечается, украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.
Обстрелы произошли в период с 10.51 по 11.13 (время совпадает с мск).
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Варвара Скокшина