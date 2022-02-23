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В ДНР заявили о двух обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ
В ДНР заявили о двух обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.02.2022
В ДНР заявили о двух обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ
Украинские силовики за полчаса произвели обстрел по двум населенным пунктам в Донецкой народной республике, выпустив почти 30 мин, сообщает представительство... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:49
2022-02-23T11:57
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
украина
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полчаса произвели обстрел по двум населенным пунктам в Донецкой народной республике, выпустив почти 30 мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелу подверглись населенные пункт Луганское и Водяное. Как отмечается, украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.Обстрелы произошли в период с 10.51 по 11.13 (время совпадает с мск).Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, днр, украина
11:49 23.02.2022 (обновлено: 11:57 23.02.2022)
 
В ДНР заявили о двух обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полчаса произвели обстрел по двум населенным пунктам в Донецкой народной республике, выпустив почти 30 мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелу подверглись населенные пункт Луганское и Водяное. Как отмечается, украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.
Обстрелы произошли в период с 10.51 по 11.13 (время совпадает с мск).
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:31
Трамп назвал признание Россией ДНР и ЛНР гениальным решением
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДНРУкраина
 
 
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